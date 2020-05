Coronavirus - BILAN MONDIAL: presque 10.000 nouveaux cas quotidiens en Russie, un record

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 235.519 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT.



Plus de 3,3 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.



Les pays les plus touchés en nombre de morts sont les États-Unis avec 63.127 décès, l'Italie (28.236 morts), le Royaume-Uni (27.510 morts), l'Espagne (24.824 morts) et la France avec (24.594 morts).

AMÉRIQUE

ETATS-UNIS

Les Etats-Unis ont déploré vendredi plus de 1.800 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, un bilan en légère baisse par rapport aux jours précédents, selon le comptage de l'université Johns Hopkins actualisé en continu.



Avec ces 1.883 décès enregistrés entre 20H30 locales vendredi et la veille, le bilan total de l'épidémie aux Etats-Unis est de plus de 64.700 victimes. C'est le plus lourd tribut payé par un pays en valeur absolue, même si proportionnellement à leur population, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni ou encore la France sont plus touchés.

"Ouvrez la Californie! Ouvrez la Californie!" ont par ailleurs scandé les protestataires près des plages de Huntington Beach, fermées sur ordre du gouverneur Gavin Newsom après avoir vu un afflux de personnes le week-end dernier. Les plages des comtés de Los Angeles et de San Diego sont fermées depuis des semaines, contrairement à celles d'Orange County, où se trouvent Huntington et Newport Beach.

EUROPE

RUSSIE

La Russie a annoncé samedi avoir enregistré quasiment 10.000 nouveaux malades du coronavirus au cours des dernières 24 heures, un record de contaminations pour un seul jour, pour le pays. Le nombre de malades du Covid-19 a bondi de 9.623 pour s'établir à 124.054, selon les chiffres des autorités. Cinquante-sept personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, faisant passer le total de morts à 1.222, un taux de décès officiel restant limité par rapport à d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne ou les Etats-Unis.

FRANCE

Le gouvernement s'apprête à entériner samedi la prolongation pour deux mois de l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19, mais il reste sous pression pour clarifier les modalités concrètes du déconfinement, notamment le casse-tête de réouverture d'écoles et la polémique sur la vente des masques.

Après un 1er-Mai confiné pour cause du coronavirus, le Conseil des ministres se penche sur le projet de loi prorogeant l'urgence sanitaire à compter du 24 mai. Son examen au Sénat est prévu dès lundi, avant qu'il ne soit transmis l'Assemblée nationale en vue d'une adoption définitive dans la semaine. Le texte précise que la mise en quarantaine et le placement à l'isolement, afin de lutter contre la propagation du virus, pourront intervenir "lors de l'arrivée sur le territoire national". Le coronavirus a tué depuis le 1er mars 24.594 personnes en France, dont 218 au cours des dernières 24 heures.

PAYS-BAS

Les Pays-Bas ont enregistré 98 nouveaux décès dus au coronavirus ces dernières 24 heures, a indiqué vendredi l'Institut royal pour la santé publique et l'Environnement (RIVM). Un total de 4.893 de personnes ont ainsi déjà été emportées par la maladie aux Pays-Bas. En 24 heures, 85 nouvelles hospitalisations ont également été comptabilisées, portant ainsi leur nombre à 10.854. Par ailleurs, 475 personnes ont été testées positives, pour un total de 39.791.



ESPAGNE

L'Espagne a enregistré 281 morts de la maladie Covid-19 pendant les dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.824 morts, mais confirmant le ralentissement de la pandémie, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère de la Santé.



Jeudi, le nombre de morts avait connu son bilan le plus bas depuis le 20 mars avec 268 décès. L'Espagne, quatrième pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis, l'Italie et la Grande-Bretagne, a recensé 215.216 cas confirmés. Le bilan se maintient depuis six jours autour des 300 morts quotidiens, bien loin du pic de 950 morts en 24 heures enregistré début avril.

ASIE

CHINE

Les Chinois ont entamé cinq jours de congés nationaux du 1er-Mai, leurs premières vraies vacances depuis le début de l'épidémie, mais aucune affluence monstre n'est attendue, les gens restant sur leurs gardes. La Cité interdite a rouvert après trois mois de fermeture.

AFRIQUE



L'Afrique du Sud a commencé à lever progressivement son confinement, autorisant le lent redémarrage de plusieurs secteurs industriels (bâtiment, textile, automobile...), après les mines qui avaient déjà redémarré.



Le Rwanda procédera à partir de lundi à un déconfinement partiel.