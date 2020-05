Les Recyparks bruxellois à nouveau ouverts l'après-midi, port du masque obligatoire

(Belga) Les parcs à conteneurs régionaux de la capitale seront à nouveau ouverts l'après-midi dès lundi, indique samedi Bruxelles-Propreté. Depuis le 23 mars, ils restaient accessibles pour les situations d'urgence ou d'impérieuse nécessité, mais uniquement le matin. Le port du masque y sera dorénavant obligatoire. Les personnes qui n'en seront pas munies seront refusées, prévient l'organisme chargé de la collecte et la gestion des déchets.

A partir de ce lundi, les horaires habituels d'ouverture de l'ensemble des Recyparks sont à nouveau en vigueur. La réouverture l'après-midi a pour objectif de mieux fluidifier la fréquentation des Recyparks et d'assurer le respect de la distanciation sociale, explique Bruxelles-Propreté. Les personnes qui s'y rendent sont tenues de porter un masque, de présenter spontanément leur carte d'identité au préposé, d'ouvrir elles-mêmes le coffre de leur voiture et de maintenir les distances de sécurité (minimum 1,5m). Bruxelles-Propreté rappelle cependant que le gouvernement fédéral limite toujours (et au moins jusqu'au 18 mai) les déplacements au strict nécessaire. Cela s'applique également aux parcs à conteneurs régionaux, qui ne sont accessibles que pour les situations d'urgence ou d'impérieuse nécessité, comme un décès ou un déménagement. "Et donc pas pour y apporter une vieille brosse à dents électrique", illustre Etienne Cornesse, porte-parole de Bruxelles-Propreté. (Belga)