128 nouvelles hospitalisations et 82 décès ces 24 dernières heures

Ces dernières 24 heures, 128 nouvelles hospitalisations liées au coronavirus ont été enregistrées en Belgique, indique samedi Sciensano dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire. Dans le sens inverse, 319 personnes ont quitté l'hôpital. On dénombre par ailleurs 82 décès supplémentaires, ce qui porte à 7.765 le total de morts dans le pays depuis le début de la crise sanitaire. 689 patients se trouvent encore en soins intensifs, une baisse de 60 unités.

Au cours des 24 dernières heures, 485 nouveaux cas ont encore été rapportés: 313 en Flandre, 128 en Wallonie et 44 à Bruxelles. Le total des cas confirmés s'élève désormais à 49.517. Dans le pays, 3.111 patients sont actuellement hospitalisés. Depuis le 15 mars, 12.211 personnes ont pu quitter l'hôpital et ont été déclarées guéries, dont 319 de plus au cours des 24 dernières heures. Sur les 82 décès rapportés en ce lendemain de jour férié, 33 ont eu lieu à l'hôpital et 49 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 80% ont été confirmés par un test Covid-19. Le pays n'avait pas compté moins de 100 décès supplémentaires en 24 heures depuis fin mars. Quant au total de 7.765 décès depuis le début de la crise, 46% des patients sont morts à l'hôpital, 53% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,4% à un autre endroit. Si les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés, ceux ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (16%) ou des cas suspects (84%). "Le nombre de cas sur notre territoire continue à augmenter. Le nombre de nouvelles hospitalisations se stabilise mais reste assez élevé", commente le SPF Santé publique sur le site info-coronavirus.be, qui invite à tenir bon et à suivre les mesures de sécurité.