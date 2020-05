Déconfinement: voici les nouveaux sports autorisés à partir de lundi et les conditions imposées

Les sportifs vont pouvoir retrouver leur rythme ! Malgré le coronavirus, le nombre de sports autorisés va être revu à la hausse dès lundi, jour d'adoption de la première phase du confinement.

Les règles concernant la pratique du sport étaient jusqu'ici très strictes, avec une limitation au jogging ou au vélo, dans un périmètre restreint et avec une seule personne à vos côtés. Avec l'arrivée de la première phase du déconfinement, le sport va, en partie, reprendre ses droits le 4 mai. Mais qu'est-ce qui sera autorisé et sous quelles conditions ?

Pas de contact et pas de jeu en groupe. Voici deux conditions que devront respecter les pratiques sportives qui vont pouvoir reprendre. L’escalade reste donc interdite, car trop de contacts. Tout comme les sports de groupe.

Par contre, dès lundi, vous pourrez reprendre le tennis mais seulement en simple pas de double, la randonnée, l’athlétisme, la pêche, le golf, la moto ou encore la pétanque. Des sports que vous pourrez pratiquer avec deux autres personnes, contre une actuellement.

A moto, on ne pourra pas non plus circuler à plus de 3 motards. Et aucun arrêt ne sera autorisé. Ce qui fait perdre un peu de charme aux balades.

De nombreux sports nautiques vont aussi pouvoir reprendre dès lundi. Mais sous certaines conditions, comme la distanciation sociale, l'hygiène, le nombre de personnes qui pourront s'adonner à cette activité, notamment. Les loueurs de kayak, par exemple, resteront fermés. Tout comme les clubs sportifs, qui ne reprendront pas encore les cours et les entraînements. Par contre, du côté des particuliers, pas de problème. L’aviron pourra aussi reprendre, tout comme le canoë, la voile ou encore la plongée.



Il faudra donc encore faire attention, mais sans aucun doute, le sport fera son retour dans nos vies. Une réunion entre toutes les fédérations sportives et la ministre du sport, se tiendra lundi, pour clarifier la reprise de ces pratiques.