L'école élitiste d'Eton veut réduire les inégalités causées par le coronavirus

Le collège d'Eton, école secondaire fréquentée par les garçons de l'élite britannique, a annoncé un investissement de 100 millions de livres (113 millions d'euros) sur cinq ans pour contribuer à réduire les inégalités éducatives creusées par la pandémie de nouveau coronavirus.

"Il ne fait aucun doute que le fossé des inégalités se creuse dans l'éducation en raison du Covid-19. Et nous avons un rôle à jouer", a commenté le directeur Simon Henderson dans une vidéo publiée par l'établissement, situé à Windsor, à une quarantaine à l'ouest de Londres.

L'école privée va notamment augmenter le nombre d'élèves défavorisés dispensés des frais de scolarité (42.500 livres par an, soit près de 48.000 euros), rendre gratuitement accessibles des cours en ligne et développer des partenariats avec des écoles publiques, surtout "dans des zones défavorisées", a-t-il détaillé.

Plusieurs Premiers ministres britanniques, dont les conservateurs David Cameron et Boris Johnson, actuellement en poste, ainsi que les princes William et Harry figurent parmi les élèves diplômés du collège d'Eton.

Selon deux études distinctes parues vendredi au Royaume-Uni, de l'Office national des statistiques et de l'institut de recherche Institute of Fiscal Studies, le nouveau coronavirus tue deux fois plus dans les quartiers défavorisés d'Angleterre, et davantage les minorités ethniques que les blancs.

Mais le nouveau coronavirus creuse aussi les inégalités scolaires, entre les élèves qui ont un ordinateur pour continuer à s'éduquer en ligne durant la fermeture des écoles et ceux qui n'en ont pas, entre ceux qui sont aidés ou livrés à eux-mêmes.

Le nouveau coronavirus a fait plus de 27.500 morts et contaminé plus de 177.000 personnes au Royaume-Uni.