Bolsonaro ne peut pas être "un bon président du Brésil", selon Cardoso

Jair Bolsonaro ne peut pas être "un bon président du Brésil", a déclaré à l'AFP l'un de ses prédécesseurs, Fernando Henrique Cardoso, qui avait appelé à sa démission sur Twitter il y a une semaine, lui reprochant notamment sa gestion du coronavirus.

"Quand j'ai parlé de démission, c'était pour tirer la sonnette d'alarme. Je voulais dire publiquement que je n'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait. Mais jamais je n’œuvrerai pour la chute d'un président", a précisé l'ex-chef de l'Etat (1994-2002) de 88 ans, fidèle à sa réputation de vieux sage de la politique brésilienne.

Confiné à son domicile d'un quartier aisé de Sao Paulo, "FHC", comme il est surnommé, a critiqué notamment la posture du chef de l'Etat face à la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait plus de 6.000 morts au Brésil, et peut selon lui provoquer une "explosion" sociale et menacer la démocratie.

Q: Vous avez déjà vécu une dictature, l'exil, mai 68 à Paris... Vous aviez déjà imaginé pouvoir vivre une crise d'une telle ampleur que celle du coronavirus?

R: "Jamais. Ici au Brésil, nous avons trois crises simultanées: la pandémie, ses conséquences économiques et le manque de leadership politique. C'est beaucoup de crises à la fois, nous sommes un peu sonnés".

Q: Valse des ministres, discours corona-sceptique et anticonfinement, accusations d'ingérence politique dans des enquêtes policières... Jusqu'où va aller le gouvernement Bolsonaro?

R: "Il se crée des difficultés lui-même, qui n'ont rien à voir avec ses adversaires ou avec les préoccupations de la société actuelle. Son état d'esprit n'est pas en accord avec l'ampleur de la responsabilité qui incombe (à celui qui occupe) le fauteuil présidentiel. C'est pour ça que j'ai dit sur Twitter qu'il creusait sa tombe".

Q: Les appels à la démission se sont multipliés, mais un tiers des Brésiliens continue à soutenir Bolsonaro...

R: "Il y a une grande polarisation, avec un groupe plus radical autour de Bolsonaro. (...) Mais on observe des divisions au sein du gouvernement sur des questions centrales, comme l'économie. Il manque à Bolsonaro une chose essentielle pour présider un pays comme le Brésil: montrer le chemin et être un symbole de cohésion. Lui, il symbolise la polarisation.

Quand un président entre en conflit avec le Congrès, en général, il sort perdant, on l'a vu avec Fernando Collor de Mello (1990-1992) ou Dilma Rousseff (2011-2016).

Les présidents qui ne comprennent pas la dynamique du Brésil, où nous avons un présidentialisme avec un Congrès fort et un pouvoir judiciaire fort lui-aussi, finissent par échouer. Je ne suis pas en train de dire que Bolsonaro va tomber, mais simplement qu'il ne sera pas vu comme un bon président".

Q: Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans la crise du coronavirus, au-delà des milliers de morts?

R: "La peur paralyse les gens, mais quand cette peur va diminuer, beaucoup seront au chômage, privés de revenus. On peut assister à une explosion sociale. Je suis inquiet pour notre système démocratique. Le krach boursier de 1929 a donné naissance au fascisme, ça peut se reproduire".