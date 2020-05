La Première ministre espère que les pouvoirs spéciaux ne seront pas prolongés

(Belga) La Première ministre Sophie Wilmès a réitéré, dans les colonnes de De Zondag, la nécessité d'avoir un gouvernement de plein exercice d'ici le mois de septembre. Elle espère également que les pouvoirs dont dispose le gouvernement pour prendre des mesures pour lutter contre le coronavirus ne devront pas être renouvelés en juin. "Cela voudrait dire que la situation n'est plus critique", a-t-elle expliqué dans le journal flamand.

Les pouvoirs spéciaux octroyés pour trois mois au gouvernement minoritaire de Sophie Wilmès expirent en juin. "Ces pouvoirs spéciaux ne sont pas très démocratiques. S'ils ne sont pas nécessaires, ils ne devraient pas être prolongés. J'espère même que ce ne sera pas le cas. Cela signifierait que la situation n'est plus critique", a déclaré Sophie Wilmès dans De Zondag. A la question de savoir si la Première ministre va demander à nouveau la confiance du Parlement, Sophie Wilmès a répondu qu'elle va "continuer aussi longtemps qu'il le faudra. Ce gouvernement a eu la confiance pendant six mois, jusqu'en septembre. J'espère qu'un véritable gouvernement sera formé d'ici là. Alors, je n'aurai plus à demander la confiance", a-t-elle ajouté. La Première ministre a également précisé n'exclure "aucune coalition". (Belga)