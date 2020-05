Un temps gris avec des risques d'averses avant le retour du soleil mardi

(Belga) Le temps sera assez nuageux, accompagné d'un risque d'une averse, et des températures comprises entre 13 et 17 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Lundi, le temps généralement sec avec de nombreux champs nuageux en première partie de journée, avant le retour de larges éclaircies depuis la Flandre. Les maxima seront proches de 17 degrés. De mardi à vendredi, il fera souvent ensoleillé avec des maxima de plus en plus élevés, supérieurs à 20 degrés en fin de semaine.

Lundi, la nébulosité sera d'abord abondante avec un risque d'averses, principalement sur le relief ardennais. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies s'élargiront à partir de la Flandre. Le mercure atteindra 13 degrés en Haute Ardenne à 18 degrés en Campine. Mardi, le temps restera généralement sec avec de larges éclaircies et quelques champs nuageux. Ces derniers deviendront progressivement plus nombreux sur les régions proches de la France, avec éventuellement quelques gouttes. Les maxima se situeront entre 13 degrés en Hautes Fagnes et localement 18 degrés ailleurs. Le vent, assez présent, sera modéré et au littoral parfois assez fort de secteur nord-est. Mercredi et jeudi, le soleil sera au programme avec une température moyenne de 20 degrés. Le mercure grimpera encore vendredi avec 23 degrés, sous un ciel partiellement nuageux mais sec. (Belga)