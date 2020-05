Déconfinement: voici les mesures que vous devrez respecter, dès lundi, dans les transports en commun (vidéo)

Le déconfinement du pays démarre lundi 4 mai. Et avec la reprise de l'activité des entreprises, de nombreux travailleurs vont devoir prendre les transports en commun. Les chemins de fer belges vont étoffer leur offre de trains. La STIB et les TEC s'adaptent également. En outre, les mesures de sécurité seront également renforcées avec le port du masque obligatoire pour les personnes de 12 ans et plus.

Dans le hall de la Gare du Midi, il y a ceux qui ont déjà pris leur disposition avec le port du masque et ceux qui s'interrogent encore sur l'obligation d'en porter. Et pourtant dès lundi 4 mai, les voyageurs n'auront plus le choix: il faudra le porter avant même de rentrer dans toutes les gares du pays, sous peine de recevoir une amende de 250 euros. "Il y aura des contrôles réguliers de la part de la police qui est vraiment responsable en première instance des contrôles mais nous aurons aussi nos agents securail qui seront déployés un maximum", a précisé Elisa Roux, porte-parole de la SNCB, au micro de nos journalistes Emmanuel Dupond et Gaëtan Lillon.

> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos

Masque obligatoire sur les quais et dans les trains. Et pour ceux qui n'en possèdent pas, le port d'un foulard ou d'un bandana est autorisé. Des masques pourraient être vendus dans des distributeurs ou dans certaines librairies, mais pas avant la semaine prochaine. L'accès aux guichets sera limité. A bord, tous les sièges seront disponibles. "Nous n'allons pas faire de marquage sur les sièges, on compte vraiment sur le civisme. Respecter les distances sociales, c'est une question de responsabilité collective", a encore indiqué a précisé Elisa Roux.

Aujourd'hui, le taux de remplissage des trains s'élève à peine à 5 %, selon la SNCB qui dit ne pas s'attendre à un afflux massif de voyageurs dès lundi. Il n'empêche, le trafic ferroviaire reprendra quasiment dans son entièreté.





A la STIB aussi, il y a des changements

Dès lundi 4 mai, les règles changent également à la STIB. L’interdiction de s’asseoir sur certains sièges disparaît, tout comme la limitation du nombre maximum de voyageurs. En revanche, il y a une nouvelle consigne : le port du masque obligatoire. Des agents vont également circuler pour sensibiliser les voyageurs. "Dans un premier temps, on va axer sur la sensibilisation, rappeler aux gens les obligations et éventuellement leur empêcher l'accès aux véhicules si nécessaire. Mais les contrevenants s'exposent à une amende et nos agents peuvent en dresser", signale François Ledune, porte-parole de la société de transports bruxellois.





Les TEC s'adaptent également

En ce qui concerne les transports en commun wallons, les mesures sont différentes. Les TEC décident de maintenir une limitation de voyageurs: 12 passagers maximum dans un bus standard et 19 dans un bus articulé.

Mais à l’extérieur aussi il y aura plusieurs règles à respecter: les clients qui attendent leur bus ou tram devront porter un masque qu'ils garderont ensuite durant tout le trajet. Ils n'iront pas valider leur carte Mobib dans le bus (mais la garderont sur eux) et entreront dans le bus par l'arrière. Il s'installeront sur les banquettes à raison d'une personne par banquette. Il ne sera pas possible de se tenir debout ni d'approcher le chauffeur.

L’ensemble de toutes ces mesures pourraient être réévalué d’ici le 18 mai, jour du retour progressif à l’école.