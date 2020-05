Coronavirus: échos d'une France confinée, 48e jour

La vie chacun chez soi: de l'ouverture d'une cagnotte pour sauver 4.000 volatiles dans l'Oise à la possibilité de soutenir son bistrot préféré, échos d'une France sous cloche dimanche, au 48e jour du confinement.

. Cagnotte pour les oiseaux

Une cagnotte pour sauver son activité… et ses 4.000 volatiles: dans l'Oise, le gérant du parc animalier du Marais, à Longueil-Sainte-Marie, l'un des plus grands parcs d'élevage en France, a lancé un appel aux dons pour faire face aux conséquences économiques du confinement.

"On n'a plus du tout de visites et les ventes sont quasi nulles, donc il n'y a pas de rentrée d'argent et il faut malgré tout nourrir jusqu'à 4.000 animaux chaque jour et payer notre salarié pour s'occuper d'eux", soit environ 5.000 euros par mois au total, explique à l'AFP le propriétaire-gérant, Eric Vincelle.

D'ordinaire, quelque 1.500 visiteurs viennent chaque mois découvrir les 500 espèces de canards, poules, cygnes et autres animaux de basse-cour. Mais le parc a été contraint d'annuler cette année ses portes ouvertes et la bourse aux œufs et poussins, deux événements précieux pour sa trésorerie.

Pour l'instant, "on a encore de quoi subsister mais si les ventes ne reprennent pas rapidement, ça va être dur", prévient M. Vincelle.

Outre cette cagnotte lancée sur une plateforme web, M. Vincelle appelle aussi au don de graines ou de céréales, et espère pouvoir reprendre progressivement son activité avec le déconfinement.

. Un parc pour les enfants handicapés

Les parcs de Seine-Saint-Denis sont fermés depuis le début du confinement mais la préfecture a fait une exception dans la ville de Saint-Denis pour les enfants en situation de handicap et à leurs familles.

L'ouverture du parc de la Légion d'Honneur, près de la Basilique, répond à une demande des associations œuvrant à l'accompagnement des enfants handicapés pour soulager le quotidien des familles durant la période de confinement.

L'enfant en situation de handicap doit être accompagné d’une personne majeure pour accéder au parc et les familles devront présenter "un document attestant de la situation de handicap de l'enfant", précise la préfecture.

. Soutenir son bistrot préféré

Une initiative pour soutenir les cafés-hôtels-restaurants: la plateforme collaborative et solidaire www.jaimemonbistrot.fr, propose de précommander un bon d'achat dans l'établissement de son choix parmi une sélection de bons allant de 1,50 euro à 50 euros.

Ce bon d'achat pourra être utilisé dès la réouverture du lieu.

Via la plateforme, le patron d'établissement peut, lui, collecter et percevoir immédiatement sa cagnotte pour lui permettre de faire face à la situation.

Pour les 20.000 premières commandes, la plateforme avait promis d'abonder de 50% les montants versés, dans la limite de 50 euros d'abondement par consommateur.

A ce jour, 21.103 précommandes ont été réalisées pour un montant moyen de pré-commande de 43 euros. Soit 1,36 million d'euros pour soutenir la trésorerie des hôteliers et restaurateurs. La date de réouverture des bars, cafés et restaurants ne sera décidée que fin mai par le gouvernement, en fonction de la situation sanitaire.