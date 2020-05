2,3 millions de masques distribués au personnel de soin, 24.000 tests/jour ce week-end: le matériel arrive de plus en plus

Ce week-end, tous les centres de tri qui effectueront des tests à partir du 4 mai ont été approvisionnés par la réserve fédérale, a indiqué ce dimanche la porte-parole du ministre Philippe De Backer en charge du matériel Covid-19. Concrètement, il s’agit de plus de 25.000 kits qui ont été distribués dans une centaine de centres de tri. Cela a permis à tous ces centres de se préparer au lancement de la stratégie de sortie.

Les derniers jours, plus de 2,3 millions de masques chirurgicaux ont été distribués vers les hôpitaux, les services ambulanciers, les infirmiers à domicile, les dentistes, les sage-femmes, les centres psychiatriques et les morgues.

Au total, plus de 312 millions de masques chirurgicaux ont été commandés, donc presque 60 millions livrés et 23 millions distribués.

En ce qui concerne les masques FFP2, encore 200.000 masques supplémentaires ont été livrés et plus de 9 millions commandés ces derniers jours.

En parallèle, les derniers jours, presque 1,5 millions de paires de gants, 250.000 blouses et plus de 780.000 masques de protection ont été distribués.

Les derniers jours on a effectué en moyenne plus de 20.000 tests par jour. Ce week-end, la moyenne s’élevait même à 24.000 tests. Cela revient au total à plus de 157.000 tests effectués depuis le 10/04.

Les médecins généralistes ne disposent actuellement pas du matériel de test à leur cabinet. "Le premier passage est toujours le même: un appel téléphonique chez le généraliste, rappelle Philippe Devos, président du syndicat belge des médecins. Et en fonction des symptômes que vous allez lui décrire, il vous enverra soit vers le centre de tri, soit chez lui s'il a le matériel".

Les tests nasopharyngés (prélèvement avec une tige au fond de vos narines), seraient disponibles dans les cabinets médicaux à partir du 11 mai au lieu du 4. Néanmoins, selon la fédération des associations de généralistes, certains médecins craignent que les conditions sanitaires ne soient pas totalement remplies pour leur permettre d'effectuer les tests en toute sécurité.