Coronavirus - Les centres de tri qui effectuent des tests dès lundi ont été approvisionnés

(Belga) Tous les centres de tri qui effectueront des tests à partir de ce lundi 4 mai ont été approvisionnés en matériel nécessaire par la réserve fédérale, indique dimanche soir dans un communiqué le ministre Philippe De Backer (Open Vld), en charge de l'approvisionnement en matériel médical durant la crise du coronavirus. Plus de 20.000 tests par jour ont été effectués en moyenne ces derniers jours et 24.000 en moyenne par jour durant ce long week-end.

L'approvisionnement de plus de 25.000 kits a eu lieu dans une centaine de centres de tri via les groupements des médecins généralistes et les régions. Ces derniers jours, selon le communiqué qui fait le point sur l'approvisionnement, plus de 2,3 millions de masques chirurgicaux ont été distribués aux hôpitaux, services ambulanciers, infirmiers à domicile, dentistes, sage-femmes, centres psychiatriques et morgues. Plus de 312 millions de masques chirurgicaux ont été commandés au total, dont environ 60 millions ont déjà été livrés et 23 millions distribués. Pour les masques FFP2, 200.000 supplémentaires ont été livrés tandis que 9 millions ont été commandés. Par ailleurs, près d'1,5 million de paires de gants, 25.000 blouses et plus de 780.000 masques de protection (pas des masques chirurgicaux mais classés comme suffisamment protecteurs) ont été distribués "ces derniers jours". (Belga)