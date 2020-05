Prévisions météo: quel temps pour la première phase de déconfinement?

Ce lundi, la nébulosité sera d'abord abondante avec quelques faibles pluies dans l'est. En cours de journée, quelques petites averses seront possibles, excepté au littoral, tandis que les éclaircies s'élargiront à partir de la Flandre en fin d'après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).



Le mercure affichera 13°C en haute Ardenne et 18°C dans l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est. Ce soir et cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima iront de 2°C en Hautes Fagnes à 6°C en plaine, sous un vent généralement modéré, toujours de nord-est.

Mardi, le temps devrait rester généralement sec et assez ensoleillé avec des nuages d'altitude et un thermomètre affichant 13°C en Hautes Fagnes et localement 18°C ailleurs.

Mercredi, nous profiterons d'un temps ensoleillé avec des maxima de 15 degrés en Hautes Fagnes à 19 degrés en Campine. Le vent d'est sera modéré dans l'est et faible ailleurs. Au littoral, une brise modérée de nord-nord-est est prévue l'après-midi, ramenant de l'air un peu plus frais du large.

Jeudi, le soleil reste bien présent avec des maxima proches ou légèrement supérieurs à 20 degrés. Le vent sera faible de direction variable. Au littoral, il fera plus frais sous un vent faible à modéré de secteur nord.

Vendredi, le temps reste assez chaud, partiellement nuageux et sec. Maxima de 22 ou 23 degrés dans le centre. Vent faible de direction variable.

Samedi, la journée devrait débuter par des éclaircies mais en cours de journée, la nébulosité ainsi que le risque de précipitations augmenteront. Maxima autour de 23 degrés dans le centre. Vent faible et variable.

Dimanche, les prévisions sont incertaines, le risque de précipitations semble se maintenir et le temps semble devenir plus frais.