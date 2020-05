Coronavirus - Une campagne pour mettre en garde contre les arnaques liées à la pandémie

(Belga) La fédération du secteur financier Febelfin lance ce lundi une campagne afin de répondre au sentiment d'insécurité et à la multiplication des e-mails de phishing (ou hameçonnage) durant la crise du coronavirus. Les fraudeurs profitent de l'actualité pour tromper la vigilance des internautes lors de commandes en ligne ou d'opérations bancaires.

Selon les statistiques de Febelfin, environ 20% des e-mails de phishing sont actuellement liés à la crise du coronavirus. Google repère chaque jour dans le monde quelque 18 millions de messages électroniques frauduleux concernant la pandémie. Une enquête du bureau d'étude Indiville révèle également qu'un Belge sur trois a reçu un message de hameçonnage au cours du mois dernier et qu'une personne sur quatre regrette les informations qu'elle a transmises en ligne. "Le sentiment d'insécurité en ligne s'accroît", constate Febelfin. Les entreprises ne sont par ailleurs pas épargnées, ajoute la fédération. Les collaborateurs des services de gestion, des finances et des ventes sont ceux qui cliquent le plus souvent sur des e-mails de phishing. Au travers de sa nouvelle campagne, à laquelle Julie Taton et Christophe Deborsu prêtent leur visage, Febelfin veut rappeler aux consommateurs de ne jamais partager leurs codes bancaires personnels via un lien. "Une banque ou toute autre entreprise fiable ne demandera jamais ce genre d'informations", souligne la fédération. Des informations sur le phishing sont disponibles sur la nouvelle plate-forme www.protegezvousenligne.be. (Belga)