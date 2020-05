Déconfinement - Sera-t-il possible de prendre des vacances cet été à l'étranger? La présidente du groupe d'experts répond

Erika Vlieghe, présidente du groupe d'experts en charge du déconfinement (GEES) était l’invitée de notre journaliste Fabrice Grosfilley. Elle évoquait lors de cette interview la première phase de déconfinement qui débute aujourd’hui dans notre pays. L’experte se dit "confiante" mais elle rappelle que deux principes restent fondamentaux: la distanciation sociale et le port du masque.

Les experts observeront durant toute la semaine l’évolution de la situation pour envisager éventuellement dans les prochaines semaines les assouplissements nécessaires.

Finalement, Fabrice Grosfilley a demandé à l’experte la question que tout le monde se pose: sera-t-il possible de prendre des vacances cet été ? Va-t-on pouvoir bouger en Belgique ou à l’étranger ? Quels sont les éléments de réponse qu’on peut donner ce 4 mai ?

"Je suis pas madame Blanche. C’est un peu tôt. En tous les cas, je souhaite des vacances pour tous, et pour tout le monde. Concernant des vacances à l’étranger comme on le faisait avant, pour être honnête, je n’en suis pas certaine. En Belgique, il y a assez de lieu. Mais pour passer des vacances en dehors de la Belgique, cela dépendra aussi de l’étranger et de l’état de l’évolution de l’épidémie à l’étranger."

Quand serons-nous fixés ?

"Au cours du mois de mai et à la fin du mois, cela se fera étape par étape. Il ne faut pas se fixer sur une date. On verra à ce moment-là."

