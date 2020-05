Rugby à XIII: "Notre sport joue gros", prévient l'entraîneur des Warriors

"Notre sport joue gros", a prévenu lundi l'entraîneur de l'équipe de rugby à XIII des New Zealand Warriors, en exhortant ses joueurs à respecter la réglementation pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Alors que la National Rugby League (NRL), le très populaire championnat australien de rugby à XIII, espère reprendre fin mai, les New Zealand Warriors sont arrivés dimanche en Australie dans la ville de Tamworth (Nouvelle-Galles du Sud), à environ cinq heures de route de Sydney.

La seule équipe non-australienne parmi les seize qui évoluent dans la NRL passera 14 jours en quarantaine dans cette ville, avant que la compétition ne reprenne le 28 mai.

"Notre sport joue gros, on ne parle pas seulement de notre équipe, mais on parle aussi de notre championnat", a expliqué Stephen Kearney lors d'une visio-conférence de presse.

"Il faut faire les bons gestes, ce n'est pas si compliqué, mais il faut être intelligent et faire les bonnes choses pour permettre à notre sport de reprendre", a-t-il ajouté.

"Quand on regarde ce qui se passe à travers le monde, je ne pense pas qu'il y ait une compétition qui va reprendre aussi tôt que la nôtre, nous serons les premiers. Nous avons donc à ce titre une énorme responsabilité et on l'a dit clairement à nos joueurs ce (lundi) matin", a insisté l'entraîneur des Warriors.

Samedi, les autorités australiennes avaient accordé à 36 joueurs et membres du staff des Warriors une rare dérogation à l'interdiction en vigueur concernant les arrivées internationales, dans un contexte de ralentissement des nouveaux cas de Covid-19 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La saison de la NRL a été suspendue le 24 mars après seulement deux journées, Canberra ayant interdit tous les rassemblements non essentiels afin d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Selon les plans élaborés par la ligue et ses partenaires de diffusion cette semaine, la saison régulière passera de 25 à 20 journées --y compris les deux déjà jouées-- avec une série de play-offs de quatre semaines se terminant par une grande finale le 25 octobre.