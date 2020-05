La panne chez Voo, dans une grande partie de la Wallonie et à Bruxelles, "totalement résolue"

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé via le bouton orange Alertez-nous une panne du réseau Internet de Voo ce lundi 4 mai vers 11h, dans une grande partie de la Wallonie. C'est le cas de Geneviève, dont les enfants suivaient des cours en ligne à l'université: "Que faire?", s'indigne la mère de famille. "Des milliers d'étudiants ne savent pas suivre leurs cours". Michael, Andrea, Marie et bien d'autres internautes étaient dans la même situation alors qu'ils travaillent à domicile en pleine période de confinement où le télétravail reste la norme pour de nombreux employés belges.

L'importante panne de réseau internet a touché l'opérateur télécom Voo à Bruxelles et en Wallonie. Elle a toutefois été "définitivement et totalement résolue" assurait, vers 12h20, une porte-parole de l'entreprise.



Selon l'application Fing, qui mesure la performance des réseaux internet, ce sont plus particulièrement les régions de Bruxelles, Liège, La Louvière, Arlon, Mouscron et Louvain-la-Neuve qui sont touchées par ce problème. Une majeure partie des clients ont été concernés, reconnait Voo. Le souci technique, qui a débuté peu avant 11h pour se terminer sur le coup de 12h00, s'est posé au niveau du serveur DNS, précise-t-on au sein de l'opérateur. Celui-ci permet de lire l'adresse URL d'un site internet et de la "traduire" en adresse IP. Seul l'internet fixe de Voo a été touché, la 4G continuant à fonctionner normalement.