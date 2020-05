Déconfinement : retour au travail pour des milliers de Belges mais avec de nouvelles habitudes à prendre

Nous entrons ce lundi 4 mai dans la première phase du déconfinement. Plusieurs nouvelles règles sont mises en place. Il s'agit principalement du retour sur le lieu de travail en respectant les distances sociales. Le port du masque est obligatoire dans le transport en commun pour les plus de douze ans. Les merceries peuvent de nouveau ouvrir leurs portes et il est à nouveau possible de faire du sport en extérieur à deux maximum, toujours en respectant les fameuses distances. La permission de se promener avec deux personnes qui ne vivent pas sous le même toit est également établie aujourd'hui.

Concernant le travail, selon la Fédération des Entreprises de Belgique entre 100.000 et 250.000 personnes ont repris le chemin du travail ce matin pour travailler sur site mais en respectant toute une série de règles.

Distances, masques, désinfectant...



Dans ce nouveau monde, le tissu sur la bouche et sur le nez est un geste de courtoisie comme prendre ses distances partout où c'est possible. "Si j'ai une collègue qui a pris quelque peu ses distances en se mettant à l'autre bout, c'est le cas pour tout le monde. On respecte les distances évidemment" montre Julien Marique, qui a repris sa place dans son bureau de l'entreprise John Cockerill à Liège.

Même à la machine à café, que tout employé confiné se réjouissait de retrouver, quelque chose a changé. L'entreprise est immense : plus de 6.000 personnes à travers le monde et 550 sur le site de Seraing.

Pourtant ce lundi seulement dix personnes sont présentes dans un auditoire qui pourrait en accueillir bien plus. Le retour au travail mettra plusieurs jours, pour que tous retiennent bien les gestes barrières. "C'est des questions vraiment pratiques, selon la responsable communication Caroline Crevecoeur. Le port du masque, se désinfecter les mains, quand, comment... Quelles sont les distances, à combien je peux prendre l'ascenseur".

Pour les employés toujours en confinement, il y a la désormais célèbre vidéoconférence. Pour l'instant moins de 20% des employés sont sur le site. Les bureaux resteront donc vides encore un bon moment. Il était déjà dans la culture de cette entreprise de pratiquer le télétravail, une sorte de confinement avant l'heure.

Vous avez des questions pratiques sur le coronavirus ou une mesure du (dé-)confinement? Vous pouvez :

- Appeler le 0800/14.689

- Consulter la page questions/réponses de Info-coronavirus.be