Un voyageur sans masque exclu d’un bus à Jemeppe: il jette un pavé dans le pare-brise pour se venger

Refusé à l’entrée parce qu’il ne portait pas de masque sanitaire, un voyageur a jeté un pavé dans le pare-brise d’un bus des TEC à Jemeppe. Choqué, le conducteur n’a pas repris son service. L’un de ses collègues nous a raconté son sentiment de peur à l’heure de commencer son shift.

Comme décidé samedi soir par la direction du TEC et les syndicats, les passagers non masqués sont refusés dans les bus à partir de ce lundi 4 mai. Ce matin à Jemeppe, l’application de cette règle a donné lieu à un incident. Lorsque le chauffeur du bus des TEC de la ligne 32 a prié l’un des voyageurs de bien vouloir porter un masque, l’individu, furieux, a jeté un pavé dans le pare-brise au niveau de l’emplacement du conducteur. Le pare-brise s’est fissuré. Le chauffeur n’a pas été blessé. Choqué, celui-ci a prévenu le dispatching et porté plainte auprès de la police.



"Un sentiment de peur"

Au dépôt de Jemeppes sur Meuse, cette agression créé un certain climat d’anxiété. Tenus de faire respecter le port du masque dans les bus pour les plus de 12 ans, les collègues redoutent de "devoir jouer au gendarme", nous raconte Samuel juste avant de prendre son shift ce lundi. "C’est quand même stressant et compliqué à la fois. On a un sentiment de peur", confie-t-il. "Cette fois, le pavé n’a pas traversé le pare-brise mais jusqu’où ça va aller ? Est-ce qu’on va s’en prendre physiquement à nous ?", s'inquiète-t-il.



"Il y va de notre sécurité à tous"

Quoi qu'il en soit, Samuel entend bien faire respecter le règlement. "Ça fait partie du travail du chauffeur de veiller à ce que les clients aient bien un masque à bord, explique-t-il. Il y va quand même de notre sécurité, de notre santé à tous. Ce que les voyageurs doivent comprendre, c’est que ce n’est pas que pour le chauffeur, il y va également de la santé du voyageur".



