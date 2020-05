Hygea fournit des masques réutilisables à ses travailleurs de terrain

(Belga) Hygea a fourni un kit de 8 masques en tissu réutilisables à chacun de ses travailleurs de terrain, a indiqué mardi l'intercommunale. Les services administratifs seront équipés avant la fin mai.

Le personnel de terrain d'Hygea a reçu un kit comprenant 8 masques en tissu réutilisables ainsi que des informations pratiques concernant leur utilisation et leur lavage. "Les masques fournis par l'intercommunale ont été confectionnés selon les recommandations de l'AFNOR et du médecin infectiologue Jean-Luc Gala de l'UCLouvain", a précisé l'intercommunale. "Ils constituent une barrière supplémentaire face au Covid-19." Les collaborateurs des services administratifs, majoritairement en télétravail pour l'instant, recevront également leurs masques dans le courant du mois de mai. "Les 361 collaborateurs d'Hygea ainsi que le personnel intérimaire seront ainsi équipés avant la fin du mois." La direction de l'intercommunale a mis en place, en collaboration avec les organisations syndicales, des mesures de sécurité au sein de l'entreprise depuis le début de l'épidémie de Covid-19, notamment des mesures de distanciation et d'hygiène ou encore le dédoublement des tournées de collectes en porte-à-porte. (Belga)