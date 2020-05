En France, réponse "début juin" pour savoir si les vacances d'été seront possibles

(Belga) "Il est trop tôt pour dire si on pourra avoir des vacances" cet été, "on le saura début juin", a déclaré le président français Emmanuel Macron mardi, en mentionnant notamment les déplacements hors de France.

"On va limiter les grands déplacements internationaux, même pendant les vacances d'été. On restera entre Européens, peut-être faudra-t-il réduire un peu plus" en fonction de l"épidémie, a-t-il averti lors d'une interview à la télévision, après avoir visité une école à Poissy (Yvelines). (Belga)