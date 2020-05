Suspension du préavis de grève chez Securitas

(Belga) La menace d'une grève chez Securitas semble écartée. Le préavis de grève au sein du groupe de gardiennage, déposé en front commun, est à présent suspendu, selon Nic Görtz de la CSC Alimentation et Services.

Le préavis avait été déposé la semaine passée pour contester le retrait d'un délégué syndical de son poste au sein des institutions européennes. Securitas "met en danger les agents mais également ses clients", dénonçaient les représentants des travailleurs. Le front commun syndical demandait la réintégration immédiate du délégué et l'arrêt "de toute pression exercée à l'encontre des délégués". Selon M. Görtz, Securitas a bien demandé à son client de réintégrer le délégué syndical à son poste. "Nous attendons désormais la réponse du client. Entretemps, nous avons suspendu le préavis de grève. Selon cette réponse du client, nous évaluerons notre réaction", explique le syndicaliste. Des actions individuelles à partir du 6 mai étaient envisagées. Securitas compte 7.000 agents de sécurité et est donc un des plus grands acteurs dans le gardiennage en Belgique. (Belga)