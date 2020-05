Coronavirus en Belgique - DERNIÈRES INFOS: 10.000 masques à destination des entreprises bruxelloises

Le coronavirus en Belgique et les mesures de confinement qu'il a entraînées ont d'importantes conséquences sanitaires et socio-économiques. Suivez l'actualité de ces changements tout au long de la journée dans cet article actualisé en temps réel.

Le CNS (Conseil National de Sécurité) qui réunit les principaux membres du gouvernement fédéral ainsi que les ministres-présidents des entités fédérées, s'est réuni ce mercredi matin. Voici les mesures annoncées:

Chaque famille pourra accueillir jusqu'à 4 personnes (enfants compris). Élargissement supplémentaire des contacts sociaux à partir de dimanche prochain (10 mai). A partir du 10 mai, chaque famille pourra accueillir 4 personnes, enfant compris. Attention, ces personnes ne pourront se rendre que dans ces familles précises. Il n'y a pas de limitation de distances. Au sein du foyer, il faudra continuer de respecter la distanciation sociale. "Si vous avez une terrasse ou un jardin, il est mieux de se rencontrer à l'extérieur", a précisé Sophie Wilmès. Attention, aucune visite n'est possible si l'un des membres de la famille est malade. Par ailleurs, la possibilité de réunir deux personnes avec vous pour faire une promenade sera permis. Toujours les mêmes personnes.

Les commerces ouvriront à nouveau sous conditions strictes à partir du lundi 11 mai. Les cafés, bars, restaurants ne sont pas concernés. Un seul client pourra être accueilli par 10m² pour une durée maximale de 30 minutes. des exceptions existent pour les plus petits commerces. Le gouvernement conseille fortement le port du masque dans les commerces. La distanciation sociale reste d'application. "L'employeur est responsable de la sécurité et la santé de ses employées et devra tout faire pour l'assurer", a précisé Sophie Wilmès. Les courses devront se faire en solo. Exception existe pour les enfants de moins de 18 ans. Les personnes nécessitant du soutien pourront elles aussi être accompagnées. Il est vivement conseillé de se rendre dans les commerces de votre commune, ou proche de votre lieu de travail.

Les métiers de contact, hors secteurs médical et paramédical, ne reprendront pas lundi 11 mai, a déclaré la Première ministre Sophie Wilmès mercredi à l'issue du Conseil national de sécurité.

Les cafés, les bars, les restaurants, les marchés et les autres lieux festifs, récréatifs, culturels ou touristiques resteront fermés à ce stade. "La question des excursions d'une journée, des séjours en seconde résidence, ou dans des gîtes sera évoquée lors de la préparation de la phase 3 et non plus de la phase 2", a précisé Sophie Wilmès.

Le port du masque est obligatoire dans les aéroports

Le port du masque, ou d'une protection couvrant le nez et la bouche, est obligatoire chaque fois que l'on prend les transports en commun, et ce dès l'arrivée dans une gare, à un arrêt de bus. Il faut également porter le masque dans les aéroports et dans les écoles pour tous les élèves de plus de 12 ans, a annoncé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès à l'issue du Conseil national de Sécurité (CNS).

RAPPEL:

Les excursions et les activités touristiques demeurent interdites.

Les rassemblements restent interdits. "Nous continuons de compter sur le bon sens des citoyens. S'il y a du monde dans les commerces, faites demi-tour. Revenez une autre fois. Il s'agit de protéger votre santé", a fait savoir Sophie Wilmès.

L'utilisation des transports en commun ne doit se faire que si vous n'avez aucune autre alternative. L'objectif est de laisser l'accès et l'espace aux personnes qui en ont le plus besoin.

BILAN SANITAIRE

Ce mercredi vers 11h, le centre de crise a donné une conférence de presse pour dévoiler les derniers chiffres. Hospitalisations: il y a 116 nouvelles entrées (la tendance reste à la baisse). Sorties: 290. 2 849 personnes hospitalisées en ce moment (-233, c'est important). Au total, 646 patients sont pris en charge aux soins intensifs (stable). Nouveaux cas confirmés: 272. Total: 50 781. Au niveau des décès: 339 (dont 110 sur les 24 dernières heures, 229 ajoutés entre 24 mars et le 4 mai). Au total, 8 339 sont mortes en Belgique à cause du coronavirus (voir les détails du bilan).

CORONAVIRUS - LE DIRECT

Le parc animalier Pairi Daiza licencie 23 collaborateurs



Pairi Daiza a mis fin aux contrats de 23 de ses 505 collaborateurs en raison des conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. Le parc animalier est confronté à une situation financière "devenue extrêmement difficile" à cause de sa fermeture et des frais fixes élevés pour le fonctionnement des jardins zoologiques (soins et nourritures apportés aux animaux, entretien de la flore entre autres).



Une quantité de 10.000 masques à destination des entreprises bruxelloises



La Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles (Beci) a fait l'acquisition d'une quantité de 10.000 masques en tissu réutilisables à destination des entreprises bruxelloises, a-t-elle annoncé mercredi. "Ces masques sont destinés aux travailleurs bruxellois, dans le cadre de l'initiative citoyenne Sprout to be Brussels, un projet né au lendemain des attentats du 22 mars 2016, qui symbolise la résilience mais aussi l'esprit bruxellois, avec un brin d'humour bien utile à surmonter les crises", a expliqué Jan De Brabanter, secrétaire général de Beci.

Reprise des contrôles de stationnement à Bruxelles

L'agence de stationnement parking.brussels reprendra les contrôles sur les parkings de la voie publique de Bruxelles à partir du 18 mai. Les contrôles ont été suspendus durant le confinement (En savoir plus)



Les visites à domicile à nouveau autorisées ?

Ce serait la "surprise" dans les mesures de déconfinement progressif annoncées ou confirmées ce mercredi lors du Conseil National de Sécurité (conférence de presse à 14h30). Selon nos informations, les visites à domicile seraient à nouveau autorisées, avec les deux amis ou proches avec lesquels vous faites des balades ou du sport depuis lundi. L'idée serait donc de limiter à 2 personnes vos liens sociaux "à domicile", tout en conservant les mesures d'hygiène recommandées. L'entrée en vigueur de cette mesure serait le 11 mai, mais ça doit être confirmé. Initialement, les "réunions de famille" devaient pouvoir reprendre le 18 mai.

Les compétitions sportives nationales annulées

Selon nos informations, toutes les compétions nationales annulées (jusqu’à 31 juillet). Pas encore de date de reprise possible. Il s'agit donc des D1 D2 D3 de football, basket, rugby, etc... (en savoir plus)

La validité des chèques-repas va être prolongée

La Ministre de la Santé a indiqué ce mardi en commission qu’elle préparait un arrêté royal pour prolonger la durée de validité des titres-repas, des éco-chèques, des chèques cadeaux et des chèques sport/culture qui ne pourront pas ou risquent de ne pas pouvoir être écoulés en raison de la crise du coronavirus, se réjouit le PS dans un communiqué.



La Reine Mathilde au Carrefour de Gerpinnes

Aafin de se rendre compte du quotidien des travailleurs en ces temps de crise sanitaire de coronavirus (voir les photos)

Date de reprise confirmée, distance de 35 km

D'après nos informations, la date de reprise des activités B2C (des entreprises vers les particuliers, donc les commerces) est confirmée pour le lundi 11 mai. L'idée de fixer une distance maximale de 35 km autour du domicile pour les achats est toujours en discussion à l'heure actuelle.

Les ministres arrivent pour le Conseil National de Sécurité: "Bonne entente"

Le Conseil National de Sécurité se tient depuis 9h ce mercredi au Palais d'Egmont (tous les détails sur les annonces qui devraient être faites). Des ministres ont accepté de dire un petit mot avant de rentrer en réunion. David Clarinval (Budget fédéral) confirme le menu des discussions : modalités de réouverture des commerces non-alimentaires pour le 11 mai, et décision sur la fin des compétitions sportives. Pierre-Yves Jeholet (Ministre Président de la Région wallonne) souligne la bonne entente entre les experts du déconfinement et les ministres). Denis Ducarme (Indépendants et PME au fédéral) annonce à que les modalités de réouverture des commerces seront les plus précises possibles, pour que employeurs, employés et clients des magasins se sentent en sécurité :

Report des crédits à la consommation

La commission de l'Economie de la Chambre a approuvé mercredi une proposition de loi du PS et du CD&V visant à reporter les mensualités de remboursement d'un crédit à la consommation pendant la période de crise due à la pandémie de coronavirus (Covid-19). Cette disposition prévoit que le prêteur peut, à la demande de l'emprunteur, accorder un report de paiement pour une période maximale de trois mois, renouvelable une fois pour trois mois supplémentaires. Le texte fixe certaines conditions pour accéder à la mesure. Ainsi, au moins un des emprunteurs du ménage doit subir une perte de revenu en raison de la crise liée au coronavirus, peu importe l'identité de la personne qui a contracté le crédit. En outre, l'emprunteur ne doit pas avoir été déclaré en défaut de paiement au 1er avril 2020 (voir toutes les conditions).

Les Belges et les vacances d'été

Pas de décision pour l'instant concernant les vacances d'été. Cependant, 21% des Belges ont décidé d'annuler leurs vacances, tandis que 54% les maintiennent pour l'instant. Et c'est assez logique, sans savoir si les frontières seront rouvertes. Vous êtes nombreux à envisager de partir près de chez vous. Avant la crise, 7% des Belges planifiaient un séjour en Wallonie: ce chiffre qui est passé à 27%. Sondage 'dedicated research' réalisé auprès de 3.000 personnes pour le compte du Ministère wallon du tourisme qui a mis en place un groupe de relance avec les acteurs du secteur.

La construction a repris en Belgique

81% des entreprises de construction ont entièrement ou presque entièrement repris leurs activités, selon une enquête réalisée au début de la semaine par la Confédération Construction et relayée mercredi. Au plus fort du confinement, deux entreprises de construction sur trois avaient dû presque complètement, voire complètement fermer leurs portes.

Dimitri Fourny et d'autres élus verbalisés pour non-respect du confinement

Nous sommes donc toujours confinés, avec des restrictions et infractions à la clé en cas de non-respect des consignes. Et c'est aussi valable pour nos élus. Dimitri Fourny en a fait les frais, il a été mis à l'amende. Le bourgmestre sortant de Neufchâteau a été surpris devant une buvette de club de foot, et il n'était pas seul (en savoir plus).

Les médecins spécialistes ont reçu une liste des soins prioritaires à assurer

Depuis deux jours, les consultations non urgentes ont repris dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. Et oui, une liste pour les spécialistes détaille les "semi urgences" à assurer dans le mois ou les trois mois. Il s'agit des les consultations de suivi pour un cancer, évidemment, mais une opération de la hanche ne doit pas non plus être reportée trop longtemps.

Plus de 180 communes wallonnes se sont déjà procuré des masques pour leur population

A l'heure actuelle, plus de 180 communes wallonnes - sur 253 - se sont déjà procuré des masques à distribuer à leur population, via des commandes qu'elles ont passées ou par l'intermédiaire d'initiatives citoyennes, a affirmé mardi soir le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne, en commission spéciale du parlement régional.

Les spécialistes peuvent à présent se référer à une liste des soins prioritaires

Les médecins spécialistes disposent depuis jeudi d'une liste de référence pour les aider à déterminer l'urgence de certains soins, alors que de nombreux interventions et rendez-vous de suivi ont été reportés au début de la crise sanitaire du coronavirus. L'objectif est d'éviter tout dommage irrémédiable pour la santé du patient, souligne mardi le Groupement belge des unions professionnelles des médecins spécialistes (GBS), sollicité par Belga.

Plus de 60.000 masques confectionnés derrière les barreaux

Les détenus ont confectionné quelque 61.000 masques dans les différentes prisons du Royaume, a indiqué une porte-parole des établissements pénitentiaires mardi. Dix-sept prisonniers ont par ailleurs été testés positifs au coronavirus.

Les grandes surfaces vont désormais vendre des masques: elles vont respecter une règle, il y en a une pour vous aussi

A partir d'aujourd'hui/mardi, les grandes surfaces sont autorisées à vendre des masques de protection. Mais elles vont limiter le nombre pouvant être acquis par consommateur et ne comptent pas tirer de bénéfices de ces ventes: ils seront en effet vendus au prix coûtant.