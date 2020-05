Coronavirus: la famille du prince Laurent touchée par la maladie et placée en isolement forcé

"Le coronavirus s'est invité dans notre foyer", révèle ce matin le prince Laurent de Belgique dans le Soir Magazine, sans toutefois préciser de quel(s) membre(s) s'agissait-il. La famille composée de 5 membres a été placée en isolement forcé au mois de mars. Le frère du roi, son épouse Claire et leurs 3 enfants, Louise (16 ans), Nicolas et Aymeric (14 ans) se sont partagé les tâches ménagères et ont apparemment pris cette quarantaine avec philosophie. Aucune hospitalisation n'a été nécessaire. Dans son interview exclusive, le prince Laurent rend hommage aux travailleurs de première ligne.