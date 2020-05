"Daech est en train de renaître" : le terrorisme en recrudescence à cause de la crise?

Depuis le début de la crise sanitaire, on assiste à une résurgence du groupe terroriste Etat islamique en Syrie et en Irak. Les attaques revendiquées ont doublé depuis le mois de janvier. À cause de la crise sanitaire, les activités jugées non-essentielles de la coalition ont été suspendues. C'est une des raisons de cette résurgence.



"En janvier, il y avait 88 attaques, 93 en février, 101 en mars et 151 en avril. Donc on a pratiquement doublé le nombre d'attaques depuis janvier. Ce qui montre que, sans doute, pour différentes raisons, les autorités irakiennes sont très mobilisées par la constitution du gouvernement, par la crise économique qui est majeure pour eux. La chute du baril est un gros problème pour l'Irak. Espérons que le Covid ne s'invite pas dans les camps et dans les prisons, ça pourrait créer encore plus de révoltes dans les prisons. Donc oui, Daech est en train de renaître, si on n'est pas vigilant. Il est très important que la coalition reste mobilisée", a expliqué Gilles De Kerchove, le coordinateur européen de la lutte contre le terrorisme.