L’arme volée à un policier à Anderlecht a été retrouvée

"L'arme de service qui avait été subtilisée lors des émeutes survenues le 11 avril dernier a été retrouvée", a annoncé mercredi la police de la zone Bruxelles-Midi. Cette arme avait été volée dans un véhicule de police pris d'assaut par des émeutiers, le 11 avril 2020.



"L'arme disparue a pu être localisée mardi, grâce à un travail minutieux mené par le service Enquête et Recherche de la zone de police Bruxelles-Midi. L'arme semble ne pas avoir quitté Anderlecht puisqu'elle a été récupérée dans l'un des quartiers de la commune", a déclaré la police locale, qui indique que le travail se poursuit pour interpeller le suspect du vol.Le week-end des 11 et 12 avril derniers, près de cent personnes ont été arrêtées à Anderlecht, à la suite d'émeutes. Des dizaines de personnes s'en sont prises à la police, notamment dans le quartier Clémenceau, après que des appels au rassemblement ont été lancés pour exprimer de la colère engendrée par le décès le 10 avril d'un jeune Anderlechtois de 19 ans. Celui-ci avait percuté en scooter une voiture de police, alors qu'il venait de tenter d'échapper à un contrôle policier.Des véhicules, des bâtiments et du mobilier urbain ont été détruits et une arme avait même été volée dans un combi de police qui a ensuite été saccagé.