La police néerlandaise a trouvé 12,5 millions d'euros dans une maison à Eindhoven

Le 1er mai dernier, la police néerlandaise a trouvé 12,58 millions d'euros dans une cachette au sein d'une habitation à Eindhoven. Un homme âgé de 35 ans a été arrêté pour blanchiment d'argent et la somme a été saisie, a-t-on appris mercredi.



La découverte s'est faite dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Selon la police, c'est le plus gros montant jamais trouvé en un seul endroit. Il s'agit de billets de 20 à 500 euros pesant en tout pas moins de 255 kilos. Deux armes à feu, des munitions et une compteuse à billets ont également été saisies. La saisie du blanchiment d'argent est une priorité pour le Corps national de police et le ministère public car il est de grande importance pour le contrôle efficace de toutes les formes de criminalité grave, déclare la police. Le suspect fait l'objet de mesures restrictives et peut uniquement être en contact avec son avocat. Il a été présenté lundi au juge d'instruction à Rotterdam, qui a ordonné une arrestation de 14 jours.