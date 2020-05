Déconfinement - LE CHOIX TERRIBLE du 10 MAI: pas plus de 4, dans UN SEUL foyer

"L'éloignement physique de ceux que l'on aime est dans certains cas devenu insupportable et nous devons pouvoir l'entendre et agir en conséquence, c'est pourquoi le Conseil National de Sécurité a décidé de permettre un élargissement supplémentaire de nos contacts sociaux à partir de dimanche prochain", a déclaré ce mercredi après-midi la Première ministre Sophie Wilmès avant d'annoncer la bonne nouvelle pour les parents ou grands-parents à qui manquent tant leurs enfants ou petits-enfants. Dès ce dimanche, jour de fête des mères, un foyer pourra accueillir 4 personnes.

Mais, ensuite, Sophie Wilmès a énoncé les conditions et soumis tous les Belges à un fameux choix.

Les quatre personnes (attention, avec enfants compris. Un enfant=une personne) seront TOUJOURS les mêmes. Donc, si vous accueillez votre fils avec sa femme et leurs deux enfants, vous ne pourrez accueillir qu'eux quatre pendant au moins les deux futures semaines puisqu'aucun autre changement n'est prévu la semaine prochaine.

Comment choisir les 4 personnes qui peuvent venir chez nous et qui doivent toujours être les mêmes quand on est une famille recomposée ?

Par ailleurs, si votre fils vient vous voir avec sa femme. Celle-ci ne pourra pas aller voir ses propres parents car une personne ne peut aller que DANS UN SEUL FOYER, soit une seule maison.

"Chaque famille, donc un ménage où tout le monde vit sous le même toit, pourra accueillir quatre personnes, toujours les mêmes. Et attention, ces personnes ne pourront se rendre que dans cette famille-là. Elles ne peuvent rentrer que dans un seul foyer. C'est un contrat de réciprocité", a expliqué Sophie Wilmès.

Le gouvernement nous a donc offert un beau cadeau mais le cadeau est aussi un peu empoisonné pour les grandes familles. Imaginez que vous ayez deux fils qui chacun ont une femme et deux enfants. Les deux familles ne pourront venir vous voir. Il faudra en choisir une des deux ! Ou alors, vos deux fils viendront chacun sans leur conjointe et avec... un seul des deux enfants ? Gloups... "Ça va peut-être créer des conflits", soulignait une femme interrogée ce mercredi après-midi à Liège.

"Comment choisir les 4 personnes qui peuvent venir chez nous et qui doivent toujours être les mêmes quand on est une famille recomposée ? Ma femme à une fille qui vit avec son compagnon et ont un enfant Moi j'ai une fille aussi qui vit avec son compagnon et ont deux enfants. Moralité on doit faire un choix dans sa propre famille..." nous racontait Alainvia le bouton orange Alertez-nous.

Garder ses distances dans la maison

Une fois ce choix fait, il faudra respecter les règles de base liées à la prévention contre la propagation du coronavirus.

"Lors de ces rencontres à votre domicile, vous devrez respecter les distances physiques. Si vous avez une terrasse ou un jardin, voyez-vous à l'extérieur", a exhorté Mme Wilmès, qui a aussi appelé à "faire particulièrement attention aux personnes âgées et vulnérables".

Évidemment, si un membre de la famille est malade, aucune visite ne sera possible, a précisé la cheffe du gouvernement fédéral.

Sens des responsabilités

Enfin, il est important de préciser qu'il n'y aura pas de distance-limite pour vous rendre dans ce foyer, c'est-à-dire que si votre mère habite à 50 kilomètres de chez vous, vous pourrez prendre la voiture et rouler jusque chez elle pour lui souhaiter bonne fête ce dimanche.

La police ne devrait pas effectuer de contrôle au domicile afin de vérifier le respect des règles. Un appel est fait à la RESPONSABILITÉ de chacun. "Si vous avez la possibilité d’inviter quatre personnes, on n’aimerait pas que la police vienne voir pour vérifier que tout est en ordre. Nous pensons que le déconfinement aura un point très important : ce n’est pas le contrôle de police mais la responsabilité de chacun. C’est la raison pour laquelle je parle d’un contrat, respecté par chaque partie dans cette affaire. Je suis convaincue que la population belge est intelligente et est responsable. Si nous donnons plus de libertés, c’est parce qu’on sait que cette situation va encore durer longtemps. Mais pour éviter que tout le monde retourne uniquement chez soi, nous devons rester très prudents et s’assurer que les règles proposées aujourd'hui soient respectées", a déclaré Sophie Wilmès.