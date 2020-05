La prochaine Paris Fashion week aura lieu en juillet en ligne

La prochaine Paris Fashion week dédiée à la mode masculine aura lieu en ligne du 9 au 13 juillet, a annoncé mercredi la Fédération de la haute couture et de la mode.

Les collections du prêt-à porter homme printemps-été 2021 seront présentées "sous la forme d'un film ou d'une vidéo" sur une plateforme dédiée et "le principe du calendrier officiel est maintenu", précise la Fédération dans un communiqué.

En raison de la pandémie du coronavirus, la semaine du prêt-à-porter programmée les 23-28 juin et celle de la haute couture du 5 au 9 juillet ont été annulées.

Face aux changements induits par le Covid-19, les créateurs réfléchissent à l'après l'épidémie.

Le directeur aristique de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, a d'ores et déjà annoncé que la maison se retirait de Paris Fashion week en 2020, préférant créer et présenter les collections à son rythme et privilégier "le rapport aux personnes et à leur quotidien".

Le créateur italien Giorgio Armani qui présente les collections du prêt-à-porter à Milan et de la haute couture à Paris a également appelé en mars à "supprimer le superflu".