Wall Street clôture sans direction claire, en s'interrogeant sur l'état de l'économie

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs digérant de nouveaux chiffres catastrophiques sur l'emploi aux Etats-Unis alors même que plusieurs Etats fédérés rouvrent progressivement leurs économies.

Le Dow Jones Industrial Average, son indice vedette, a reculé de 0,91% à 23.664,64 points.

Le Nasdaq s'est apprécié de 0,51% à 8.8854,39 points. L'indice, à forte coloration technologique, a profité de la bonne forme de plusieurs géants de la tech, dont Facebook (+0,68%), Microsoft (+0,98%) et Netflix (+2,26%).

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a cédé 0,70% à 2.848,42 points.

La place new-yorkaise restait sur deux séances de hausse consécutives.

"Le marché semble être en perte de vitesse", indique Peter Cardillo de Spartan Capital Securities.

"Les nouvelles macroéconomiques sont très mauvaises avec les chiffres sur le secteur privé ce matin et, probablement, ceux sur l'emploi de vendredi", ajoute l'expert.

Le travail dans le secteur privé s'est effondré en avril, en raison des mesures de confinement pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, avec 20,236 millions d'emplois perdus, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP publiée mercredi.

Ces données préfigurent généralement le rapport mensuel sur l'emploi et le taux de chômage, que doit publier ce vendredi le ministère du Travail.

Les économistes anticipent 28 millions emplois perdus tous secteurs confondus.

"Je ne crois pas qu'on assistera à une ruée vers le marché actions" au cours des prochaines semaines, prédit M. Cardillo.

Selon lui, les investisseurs "anticipent une reprise, mais sont en position d'attente et cherchent à savoir combien de temps cela va prendre."

Le déconfinement se poursuit aux Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie avec près de 72.000 morts pour plus de 1,2 million de cas. La Californie doit notamment commencer à assouplir certaines mesures à la fin de la semaine.

- GM limite la casse -

Les résultats trimestriels des entreprises continuent par ailleurs d'animer la Bourse new-yorkaise.

General Motors (GM), qui est parvenu à limiter les dégâts au premier trimestre en dégageant un bénéfice net de 247 millions de dollars, a dit espérer rouvrir ses usines aux Etats-Unis et au Canada le 18 mai. Son titre est monté de 2,96%.

Disney a, lui, estimé mardi soir à 1,4 milliard de dollars l'impact de la crise sanitaire sur ses activités de janvier à mars, dont 1 milliard en lien avec les seuls parcs d'attraction et croisières. L'action du groupe a baissé de 0,18%.

L'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts a déçu les investisseurs mardi soir avec des prévisions jugées trop faibles alors que le "Grand confinement" profite au secteur. A Wall Street, l'entreprise a perdu 3,59%.

Parmi les autres valeurs du jour, Uber a reculé de 0,89%. La plateforme de réservation de voitures avec chauffeur a annoncé la suppression de 3.700 emplois mercredi, environ 14% de ses effectifs, et son directeur général a renoncé à son salaire de base jusqu'à la fin de l'année.

Mardi, le procureur général de la Californie avait assigné en justice Uber et son concurrent Lyft (-2,10%), les accusant de considérer leurs conducteurs comme des travailleurs indépendants et non des salariés, les privant de droits sociaux comme le salaire minimum ou l'assurance maladie.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine progressait, s'établissant à 0,7046% contre 0,6619% mardi soir.