Dimitri Fourny surpris par la police dans une buvette de foot: "Il s'agissait d'une réunion de travail, il n'y a pas eu de PV"

Le désormais ancien bourgmestre de Neufchâteau Dimitri Fourny a démenti publiquement, mercredi soir, lors de la séance d'installation du nouveau conseil communal chestrolais, avoir été verbalisé lundi par la police locale sur sa commune pour non respect de mesures liées au Covid-19.



Selon TV Lux, qui a eu confirmation du parquet du Luxembourg, Dimitri Fourny et d'autres élus ont été contrôlés et mis à l'amende alors qu'ils étaient rassemblés à la buvette du club de foot de Longlier.

Présidant le début d'installation du conseil communal, mercredi soir, en sa qualité de bourgmestre sortant, Dimitri Fourny a livré des explications en ouvrant la séance. "Il s'agissait d'une réunion de travail et pas d'une réunion festive", a-t-il affirmé en précisant que chacun avait respecté les distances dans ce lieu choisi afin de ne pas se trouver dans un endroit exigu. "Il n'y a eu aucun PV", a aussi ajouté Dimitri Fourny.