Le prince Laurent touché par le coronavirus : "Je me bats pour ma femme et mes enfants"

Déjà affaiblie par une maladie dont son époux ne dit pas le nom, la princesse Claire a contracté le coronavirus au mois du mars. C’est ce que Laurent a confié dans les pages de Het Nieuwsblad. Amélie Schildt l’a contacté par téléphone. Il raconte la tempête traversée par sa famille.

"Il y a six mois, mon épouse Claire est tombée très malade". La princesse a été prise en charge à temps. Si elle a pu être soignée au mieux, le prince explique qu’un autre problème s’est vite posé : "Comme le prévoit la loi sur la dotation, nous n’avons pas droit à la sécurité sociale, parce que nous ne travaillons pas. C’est pour cela que je me bats pour récupérer mon outil de travail".

Le prince fait référence à son ancienne asbl Global Sustainable Development Trust avec laquelle il a eu bien des déboires en Libye, où il avait initié un projet de reforestation en 2008. L’état libyen avait été condamné par la suite à verser 50 millions d’euros au prince. Il se bat pour relancer son asbl. "Si je me bats pour reprendre ce travail, c’est en partie parce qu’alors, je pourrai bénéficier à nouveau d’une couverture sociale. C’est pour ma femme et pour mes enfants que je me bats", déclare le prince à Amélie Schildt. Dans ce combat, il peut compter sur l’aide du cabinet de son frère le roi Philippe, qui l’aide dans les démarches à entreprendre pour son asbl.

Au sujet de la loi sur la dotation qui ne lui permet pas d’avoir droit à la sécurité sociale : "J’en avais parlé à l’époque au premier Ministre Charles Michel, j’avais essayé de le sensibiliser sur ce point, en vain".



Au téléphone, le prince Laurent est pris régulièrement d’une mauvaise toux. "Mais ça n’est pas le coronavirus", rassure-t-il. "Je souffre d’une toux chronique".

Claire, elle, a été infectée au mois de mars, malgré toutes les précautions prises par la famille confinée. Elle n’est pas complètement rétablie mais son état serait désormais plus rassurant. Le prince Laurent ne cache pas ses appréhensions pour l’avenir, vu sa santé fragile, et celle de son épouse.