Nouveau record en Russie de nouvelles infections

La Russie a annoncé jeudi avoir enregistré un nouveau record de 11.231 infections au nouveau coronavirus, tandis que la mortalité semble toujours rester faible, avec 88 décès en 24 heures portant le total à 1.625.

Avec désormais 177.160 cas recensés, la Russie double la France pour se classer au 4e rang européen et au 5e rang mondial en nombre d'infections, selon le décompte établi par l'AFP. L'envolée du nombre de contaminations depuis une semaine s'explique, selon les autorités, par la multiplication des tests de dépistage -4,8 millions selon le décompte de jeudi- qui permet de détecter les cas asymptomatiques notamment et qui ne sont pas nécessairement comptabilisés dans d'autres pays faute d'accès aux tests. En terme de nouvelles contaminations journalières, la Russie se classe derrière les Etats-Unis qui enregistrent en moyenne entre 20.000 et 25.000 cas chaque jour actuellement, et juste devant le Brésil qui a comptabilisé 10.503 cas ces dernières 24 heures. Avec 1.625 morts, la Russie reste par contre très loin des niveaux de mortalité enregistrés en France (plus de 25.000 morts pour 174.000 cas) et même moins frappée que l'Allemagne, qui avec un peu plus de 7.000 décès pour 166.000 malades est considérée comme un pays ayant une réponse particulièrement efficace à la pandémie. Des experts soupçonnent cependant les statistiques russes d'être tronquées, et que des décès dus au Covid-19 ont pu être attribués à d'autres causes. Outre sa politique de dépistage, Moscou explique sa faible mortalité par une série de mesures sanitaires prises très tôt dans la crise, comme la fermeture des frontières et le confinement des populations jugées les plus à risques, comme les personnes âgées.