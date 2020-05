Les parcs d'attractions néerlandais rouvriront bientôt leurs portes

(Belga) Les parcs d'attractions et les zoos rouvriront d'ici peu leurs portes aux Pays-Bas, a annoncé le Club van Elf, l'association qui regroupe les plus grandes attractions d'un jour. Jeudi, le Wildlands Adventure Zoo à Emmen a été le premier à annoncer une réouverture pour le 25 mai.

Chaque parc déterminera en collaboration avec les autorités locales le moment précis pour la réouverture. "En tant qu'experts d'une sortie en sécurité, les attractions d'un jour savent quand elles sont prêtes et se coordonneront avec les instances concernées", a déclaré Kees Klesman, directeur du Club van Elf. Les membres travaillent selon un protocole de sécurité. Des parcs d'attractions comme Walibi, Duinrell, Slagharen et Efteling ont élaboré des lignes directrices pour l'utilisation des montagnes russes afin que les visiteurs et les employés puissent garder une distance de 1,5 mètre entre eux. Dans les zoos comme Artis, Burgers' Zoo, Blijdorp et Ouwehands Dierenpark les présentations n'auront lieu que si les règles de distance peuvent être respectées. Dans les musées tels que le musée Van Gogh, le Musée néerlandais de plein air, le Musée des chemins de fer et le Scheepvaartmuseum, il n'y aura pas de visite de groupe. Les musées peuvent rouvrir à partir du 1er juin, ont annoncé mercredi les autorités néerlandaises. Les visiteurs sont tenus de réserver leurs tickets en ligne avant la visite, car les attractions d'un jour permettent le passage de moins de visiteurs. (Belga)