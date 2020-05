Coronavirus en France: le gouvernement annonce la couleur en vue du déconfinement

Rouge ou vert, c'est l'heure du verdict pour le déconfinement: à quatre jours de l'échéance du 11 mai, le gouvernement dévoile jeudi après-midi les derniers détails de la remise en marche progressive du pays, quasiment à l'arrêt depuis bientôt deux mois.

Edouard Philippe fera à 16H00 un point sur "la préparation de l'étape du 11 mai", tant attendue après plus de sept semaines d'un confinement totalement inédit pour des millions de Français. Le chef du gouvernement sera entouré des principaux ministres concernés, dont ceux de la Santé, de l'Economie, des Transports...

L’exécutif joue gros. La cote de confiance d'Emmanuel Macron chute de cinq points (34% des Français interrogés lui font confiance) et celle d'Edouard Philippe s'effrite de deux points (34%), selon un sondage mensuel Elabe diffusé jeudi.

Plusieurs sujets cristallisent l'attention à quatre jours du déverrouillage, qui s'effectuera de manière "progressive" et "différenciée", selon le Premier ministre: les conditions de réouverture des écoles maternelles et élémentaires, la reprise des transports publics, le retour dans les entreprises ou la possibilité de se déplacer dans un rayon de 100 km notamment.

Plusieurs critères (circulation du virus, capacités hospitalières et en matière de tests notamment) devraient guider ses choix et conduire à un déconfinement plus strict pour les départements classés en rouge que pour ceux en vert, notamment sur la question des parcs et jardins et la reprise du collège.

Mercredi soir, 27 départements métropolitains - en Ile-de-France et dans le nord-est - étaient toujours classés "rouge". Ce qui signifie que le virus y circule encore fortement et/ou que la pression sur les hôpitaux y est encore soutenue.

Le reste des départements est classé "orange", catégorie qui doit disparaitre jeudi, ou "vert".

- Plan de reconfinement -

L'épidémie de Covid-19 a encore causé en France la mort de 278 personnes en 24 heures, portant le total à 25.809 morts au moins depuis le 1er mars, a indiqué mercredi la Direction générale de la santé.

"Un plan éventuel de reconfinement" sera prêt en cas de nouvelle aggravation de la situation sanitaire, même si "ce n'est pas notre objectif", a averti mercredi Jean Castex, haut fonctionnaire chargé de coordonner le déconfinement.

Une des grandes interrogations des Français est: comment se déplacer à partir de lundi ? Les usagers des transports publics comme les opérateurs sont inquiets. Des lignes de transports en commun pourraient fermer après le 11 mai, si les règles de sécurité sanitaires n'étaient pas respectées.

"Nous risquons de voir lundi les cohues qui se pressent dans les transports en commun et donc la maladie se propager", a pointé Jean-Luc Mélenchon jeudi.

Le chef de file des Insoumis invite chacun "à être prudent", dénonçant sur FranceInfo "les conditions hasardeuses" du déconfinement, "les dispositions de base" n'étant "pas réunies.

Jordan Bardella, numéro 2 du Rassemblement national, a quant à lui jugé "aberrant" d'ouvrir le métro tout en maintenant les plages fermées, et appelé le gouvernement au "bon sens" dans la mise en oeuvre du déconfinement.

- Masques pour tous -

Autre épineuse problématique, celle du retour à l'école d'une partie des élèves à partir de lundi pose de nombreuses difficultés, tant sur le plan sanitaire que sur le plan éducatif.

Certains enseignants devront jongler entre les cours à distance et à l'école. "Quand je serai en classe, je démarrerai la caméra pour ceux qui sont chez eux et ils pourront ainsi suivre le cours de la même manière que les autres", explique ainsi la directrice d'une école des Pyrénées-Atlantiques, Lolita Nénon, professeure en CM1-CM2.

Et sur le sujet toujours très sensible des masques, l'une des clés du déconfinement, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a répété mercredi que "l'objectif est que chaque Français ait accès à un masque" le 11 mai.

Outre la crise sanitaire, les signaux sont toujours plus inquiétants sur le front économique. En France, sous l'effet du coronavirus, 453.800 emplois ont été détruits au premier trimestre dans le secteur privé, soit une baisse de 2,3% du nombre d'emplois par rapport au trimestre précédent, selon une estimation provisoire de l'Insee.

L'estimation de la perte d'activité économique "reste de l'ordre d'un tiers" par rapport à la normale. "Une légère remontée de l'activité économique semble se confirmer, dans l'industrie et dans la construction": c'est la seule petite note positive relevée par l'Institut national de la statistique.

"Aujourd'hui, ce qu'on pressent, c'est des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires" après le confinement, mais "ce dont il est question, ce n'est pas de travailler plus individuellement, c'est de travailler tous, d'avoir de l'emploi pour tous", s'est alarmé le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sur Europe 1.

A crise exceptionnelle, mesure exceptionnelle: la trêve hivernale des expulsions locatives, qui aurait dû s'achever le 31 mars, sera à nouveau prolongée jusqu'en juillet.

Enfin, le président de la République a tenté mercredi de rassurer le monde de la culture sinistrée par la pandémie. "Le 11 mai, beaucoup de choses pourront reprendre" mais en s'adaptant entre "bon sens et innovation", a assuré Emmanuel Macron lors d'une visioconférence avec une douzaine d'artistes (cinéastes, écrivains, musiciens...).

Frédéric Mitterrand, qui fut ministre de la Culture sous Nicolas Sarkozy, n'a pas apprécié l'intervention présidentielle et télévisuelle qui a suivi. "Je n'ai pas aimé la forme, le côté premier de cordée, encore", qui ne correspond "pas vraiment" aux "questions soulevées", avec un président "débraillé - en manche de chemise parce qu'il est avec des jeunes (...) - je ne suis pas d'accord avec ça", a-t-il lancé jeudi sur RTL, déplorant une "mise en scène".