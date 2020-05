Coronavirus: les 2,3 millions de pensionnés ne recevront pas leur fiche fiscale par boîte postale cette année

Le coronavirus en Belgique complique le travail des administrations, le Service Fédéral des Pensions n'est pas épargné. Cette année, les procédures sont chamboulées et l'envoi des fiches fiscales ne se déroulera pas comme prévu.

Il n’y aura pas de délai supplémentaire pour remplir sa déclaration fiscale. Le Service Public Fédéral (SPF) Finances et le ministre Alexander De Croo ont prévenu: malgré la crise du coronavirus, les contribuables devront remplir leur devoir fiscal et les dates de dépôt restent inchangées. Parmi eux, 2,3 millions de pensionnés.

> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos

Habituellement, chaque pensionné reçoit de la part du Service Fédéral des pensions sa fiche fiscale communément appelée "la fiche de pensions 281.11". Sur celle-ci, on retrouve les montants imposables reçus au cours de l’année précédente ainsi que le précompte professionnel déjà retenu et envoyé au SPF Finances. Pour remplir sa déclaration papier ou vérifier celle qui a déjà été pré-remplie via Tax-on-web, ce document est nécessaire.

Chaque année, au mois de mars, les pensionnées reçoivent leur fiche fiscale par voie postale. Mais cette année, les boîtes aux lettres resteront vides. Aucune missive cachetée du Service Fédéral des Pensions ne sera reçue par les 2,3 millions de pensionnés. Explications.

Les fonctionnaires du Service des Pensions en télétravail

La crise du coronavirus a fortement touché le travail dans les administrations. Et le Service Fédéral des Pensions n'y a pas échappé. "Il n'a pas été possible d'envoyer les fiches fiscales aux pensionnés", nous concède le porte-parole. Au Service des Pensions, la plupart des collaborateurs fait du télétravail. La logistique et l'organisation du travail actuelle ne permettait pas d'imprimer et de mettre sous enveloppe les fiches fiscales destinées aux pensionnés, nous précise-t-on. Difficile notamment pour les télétravailleurs d'imprimer les 2,3 millions de fiches depuis leur domicile.

Fiche fiscale uniquement sous forme numérique



Les fiches fiscales ont bel et bien été rédigées mais ne sont donc disponibles qu'en version électronique. "Tous les pensionnés ont reçu un mail du Service des Pensions les invitant à télécharger leur fiche sur mypension.be", nous détaille le porte-parole.

Des solutions communiquées dans les jours qui viennent

Le Service Fédéral des Pensions et le SPF Finances réfléchissent actuellement à des alternatives pour que les personnes qui le souhaitent puissent obtenir leur fiche en version imprimée. "Nous communiquerons dans les jours qui viennent les solutions qui auront été trouvées", ajoute le porte-parole. Avant d'insister: "Quoi qu'il en soit, tous les pensionnés pourront retrouver cette fiche fiscale via le compte mypension.be".

En ce qui concerne les déclarations d'impôt, la plupart seront envoyées dans le courant du mois de mai. Sur papier, elles doivent être rentrées au plus tard le 30 juin et par tax-on-web le 16 juillet. Le délai expire le 22 octobre pour les personnes qui passent par un mandataire. Là encore, en raison de la crise du coronavirus, l'aide au remplissage des déclarations est perturbé. Il ne sera plus possible de se rendre dans un call center pour se faire aider. Les rendez-vous se feront uniquement par téléphone.