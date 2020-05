France: moins de décès en 24 heures et moins de patients en réanimation

(Belga) L'épidémie de coronavirus a fait 178 morts en 24 heures en France, en baisse par rapport au bilan de la veille, portant le nombre total de décès depuis le 1er mars à 25.987, a indiqué jeudi la Direction générale de la santé.

La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger, avec 186 patients Covid-19 en moins depuis mercredi, et un total qui repasse pour la première fois sous la barre des 3.000 malades dans ces services (à 2.961). Ce chiffre en baisse - mercredi, la direction générale de la santé avait annoncé 278 morts en 24h - intervient au moment où le gouvernement a confirmé le déconfinement progressif en France à partir de lundi. Sous cloche depuis le 17 mars, le pays entamera sa reprise avec notamment la réouverture des commerces et des écoles, mais des restrictions sévères resteront en place dans le nord-est et la région parisienne, toujours classés "rouges" en raison de la circulation du virus et de la pression sur les hôpitaux. Dans quatre régions "rouges", représentant un gros quart nord-est du pays, les collèges et les parcs resteront fermés et le déconfinement sera plus restreint, a précisé le gouvernement. (Belga)