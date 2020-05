Assises Anvers - Seppe Pierrard, accusé d'avoir été un intermédiaire, acquitté

(Belga) Le jury de la cour d'assises d'Anvers a acquitté jeudi Seppe Pierrard (31 ans), qui était accusé d'avoir joué un rôle d'intermédiaire dans le meurtre pour faciliter le vol de Leopoldine De Decker (76 ans). Branko Stankovski (25 ans) et Daniel Florojkic (31 ans) ont été reconnus coupables de meurtre pour faciliter le vol, Pieter Vermeersch (27 ans) de vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, Guus Wyns (38 ans ) de vol.

Leopoldine De Decker a été tuée le 17 mai 2013 lors du cambriolage de son appartement à Anvers. Branko Stankovski, âgé de 25 ans et Daniel Florojkic, 31 ans, sont accusés d'être les exécutants et doivent répondre de meurtre pour faciliter le vol. Ils sont actuellement en détention préventive. Seppe Pierrard, 31 ans, était accusé d'avoir été l'intermédiaire entre les tueurs et les commanditaires présumés du vol, Pieter Vermeersch (27 ans) et Guus Wyns (38 ans). Ce trio, qui comparaissait libre, devait répondre de vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Seul Pieter Vermeersch a reconnu les faits, tandis que les autres nient toute implication. (Belga)