Magnifique: la dernière Super Lune de l'année observée cette nuit (vidéo)

Vous avez peut-être eu la chance de l’apercevoir en levant les yeux dans l'obscurité nocturne. Une Super Lune est apparue dans le ciel dans la nuit de jeudi à vendredi.

En Belgique mais aussi chez nos amis britanniques, partout dans le Moyen-Orient ou encore en Amérique Latine. C’est la planète entière qui a pu assister au phénomène de Super Lune dans la nuit de jeudi à vendredi.

Ce phénomène s’explique par le fait que la Lune pleine passe au plus près de la Terre, ce qui la rend 14 % plus grande et jusqu’à 30 % plus lumineuse.

La Nasa a rebaptisé cette quatrième Super Lune de l’année "la Super Lune des fleurs" pour marquer le début du printemps.

L’astre lunaire était visible de 21h25 à 6h38 ce vendredi matin.