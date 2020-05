Déconfinement en Belgique: voici les deux seuls numéros utilisés par le centre d'appel pour le suivi des contacts

Yves Van Laethem insiste sur le fait que seuls deux numéros sont utilisés par le centre d'appel qui assure le suivi des contacts.

Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, a rappelé ce vendredi l'importance du contact tracing lors du point presse quotidien du Centre de crise et du SFP Santé.

"Il est important de suivre les contacts car il faut ainsi éviter que des gens qui ont été en contact avec vous malade ne puissent par la suite propager la maladie à d’autres personnes", explique l'infectiologue.

Ce suivi des contacts va se réaliser selon une "bonne vieille technique utilisée depuis des décennies dans le suivi d’autres maladies infectieuses et qui a fait la preuve de son efficacité dans ce contexte", indique-t-il. "On va simplement l’étendre avec plus de moyens au Covid-19".

Comment cela va-t-il fonctionner ? Si vous présentez des symptômes, vous allez rester chez vous et appeler votre médecin traitant. C’est lui qui décidera si vous devez réaliser un test soit à son cabinet, soit dans un centre de prélèvements, afin de mettre en évidence la présence du virus. "Ce sera la seule sortie avec un masque autorisée", souligne Yves Van Laethem.

Vous devrez ensuite rester chez vous et attendre 24 à 48h pour recevoir le résultat de ce test. Si vous avez une famille qui vit avec vous, elle devra également être isolée à domicile. Si le test est positif, il confirme une infection au Covid-19. Votre médecin va alors donner votre numéro au call-center qui va vous contacter.

"Il faut insister que pour toute la Belgique, ce seront les mêmes numéros qui seront employés et que seuls les numéros en question sont habilités à vous demander des informations et à vous poser des questions", insiste Yves Van Laethem.

Ces numéros sont le 02/214 19 19 ou par sms au 8811.

Le porte-parole a également insisté sur l’utilité et la sécurité de ce système de contacts.

