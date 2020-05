Vous voulez faire plaisir à votre maman mais les magasins sont fermés? Il existe des solutions!

Les magasins non-alimentaires ouvrent ce lundi, au lendemain de la fête des mères. Comment faire pour célébrer cette fête dans les circonstances que l’on connaît ? On s’organise, comme l’expliquent Samuel Ledoux et Marc Evrard.

Ce matin, Julie est venue chercher dans un magasin d’alimentation une idée de cadeau pour fêter sa maman ce dimanche. Au téléphone, elle explique ce qu’elle a choisi à un de ses proches pour savoir si elle a vu juste. "J’ai pris une confiture de framboise à la violette, un sirop fraise des bois et de l’huile à la truffe".

Corvée cadeaux pour Julie

Aînée de la famille, c’est elle qui a été désignée pour avoir la lourde tâche de partir à la recherche de quelques cadeaux. "Je sais bien qu’elle aime bien les choses sucrées, puis c’est un magasin qu’on a l’habitude de fréquenter, donc comme je suis la déléguée de toute la famille, c’était facile de venir ici et de faire un panier garni pour lui offrir quand même quelque chose étant donné que c’est difficile de sortir. On en peut pas aller acheter n’importe quoi n’importe où."

Les traiteurs ne chôment pas

Par rapport à l’année dernière, Joël Rademaker, un traiteur chez qui nos journalistes se sont rendu a vu ses commandes multiplier par 3. La fermeture des restaurants et de l’horeca oblige les Belges à s’organiser. "On a bien évidemment des plus petites commandes, puisque les grands groupes ne sont pas permis ce qu’on aussi remarqué, c’est que des clients nous appellent pour offrir à leur maman le menu que nous proposons, donc on doit leur livrer."

Des centaines de commandes de fleurs

Les fleurs seront sans doute le cadeau le plus offert ce week-end. Les pépinières, qui ont pu ouvrir, sont prises d’assaut. « On compte à peu près 200 livraisons sur deux jours », compte Nadine Remacle, pépiniériste. "Si on compte toutes les commandes, cela fait plus de 300, 350. Il y aussi toutes les personnes qui vont venir au magasin."

La fête des mères sera un peu particulière cette année, mais les Belges tiennent plus que jamais à la fêter, même en petit comité.

