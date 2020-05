Charles Michel appelle à œuvrer à une société "attentive et bienveillante"

(Belga) Le président du Conseil européen Charles Michel a appelé vendredi à "puiser" dans l'actuelle crise sanitaire et économique liée au coronavirus "les leçons et l'énergie transformatrice vers une Europe et un monde meilleurs". Le Belge s'exprimait par message vidéo à l'occasion de l'évènement virtuel "The State of the Union Conference Europe", organisé par l'Institut universitaire européen.

"Nous avons vécu, ces dernières décennies en Europe, avec comme points de mire la paix et la prospérité. (...) ma conviction est que nous devons désormais les lier à une valeur qui à la fois les englobe et les dépasse. Une valeur que nous avons redécouverte ces jours-ci avec une acuité d'autant plus nouvelle, qu'elle nous a paru soudain si fragile: le bien-être", explique Charles Michel. Pour le président, ce bien-être se trouve dans les "qualités de vie personnelle, physique, mentale, sociale, économique et culturelle", des valeurs qui "ne peuvent s'épanouir que dans une société attentive, une société bienveillante". Cette "société bienveillante" devrait être "notre nouvel horizon européen", indique Charles Michel, évoquant entre autres des systèmes de soins performants avec des travailleurs reconnus à leur juste valeur, ainsi que des notions de bien-être "climatique", "numérique" et "social". Cet objectif "ambitieux et rassembleur" nécessite "une feuille de route concrète", qui correspond au "plan de relance" qui est évoqué depuis plusieurs semaines au niveau européen. La Commission est notamment chargée d'en définir les contours plus précis, pour présenter d'ici peu une initiative concrète, liée à une proposition de nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027. (Belga)