Coronavirus - Le secteur automobile estime ses pertes à 20% pour l'année 2020 à cause du coronavirus

Le secteur automobile estime que la crise liée au coronavirus lui coûtera 20 à 22% de son chiffre d'affaires pour l'année 2020. "Nous nous attendons cependant à une reprise à partir de lundi" grâce la réouverture des garages et concessions, entrevoit vendredi avec soulagement Traxio, la fédération du secteur automobile et des secteurs connexes.

Quelque 10.000 entreprises du secteur s'apprêtent à recevoir à nouveau les clients dans les showrooms et garages après le week-end. "Nous avons conclu un accord sectoriel qui décrit le processus à respecter pour garantir l'hygiène et la distanciation sociale entre les clients, les fournisseurs et les employés", précise le porte-parole de Traxio, Filip Rylant. "Nous nous attendons à ce qu'il y ait moins de contacts sociaux partout, donc aussi dans le showroom", poursuit-il. "Les clients continueront toutefois de bénéficier d'une approche personnelle et adaptée." Les visites se feront sur rendez-vous et l'agenda de certains concessionnaires est déjà bien rempli pour les jours à venir. Le secteur attendait la reprise de ses activités avec impatience car les pertes sont élevées. "La période de confinement a été catastrophique pour le secteur automobile: chaque semaine de fermeture a entraîné une perte de 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires", soit 50% à 70% de pertes au cours des semaines de fermeture, a calculé Traxio.