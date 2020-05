Journée de l'Europe: l'UE fête virtuellement les 70 ans de la déclaration Schuman

(Belga) La Journée de l'Europe sera célébrée ce samedi un peu différemment, en ces temps de confinement, sans portes ouvertes des institutions européennes mais avec des échanges et de nombreux messages de commissaires européens dans les médias et sur la Toile. La fête marque l'anniversaire de la déclaration Schuman, qui a 70 ans cette année.

Prononcée le 9 mai 1950 par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, cette déclaration a "jeté les bases de notre Union européenne, a lancé un projet politique unique et authentique", comme l'ont rappelé vendredi soir dans une déclaration commune les présidents du Parlement européen et de ses groupes politiques. Elle a d'abord, quelques années seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mené à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui déjà impliquait la Belgique, et qui formera le début de l'intégration européenne. Si l'UE s'est progressivement étendue jusqu'à rassembler 28, puis 27 Etats membres après le départ du Royaume-Uni fin janvier dernier, sa solidarité est singulièrement mise à l'épreuve actuellement par la crise du coronavirus. "Cette crise a démontré, au prix fort, que l'UE restait un projet inachevé et que l'incapacité à organiser la solidarité, ou à contrer les attaques en cours contre les droits fondamentaux et l'État de droit n'étaient pas des débats théoriques", tranche la Conférence des présidents du Parlement européen vendredi. La Conférence sur l'avenir de l'Europe qui devait normalement être lancée samedi est toujours "le forum approprié" pour nourrir ces débats et imaginer l'Europe que l'on souhaite, ajoutent les présidents. Postposée pour cause de coronavirus, elle devrait "être convoquée le plus rapidement possible", estiment-ils. Si l'essentiel des hommages et festivités de ce samedi se feront en ligne, la représentation de la Commission européenne en Belgique a souhaité organiser deux temps forts symboliques visibles, même si sans public. Le drapeau européen sera hissé sous la grande arche du Parc du Cinquantenaire, à Bruxelles, en matinée. Et à 11h30, un message européen géant "en hommage et en remerciement à celles et ceux qui luttent chaque jour pour endiguer cette crise" du coronavirus sera déployé sur le rond-point Schuman. Dans l'après-midi et en soirée, sous la houlette de la représentation de la Commission en France cette fois, un véritable festival musical "100% numérique" sera proposé aux amateurs de musique confinés. Une trentaine d'artistes, dont plusieurs belges, proposeront de chez eux, "des live inédits" jusqu'à minuit, à suivre en direct via la page Facebook de la représentation.