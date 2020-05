Montigny-le-Tilleul: un homme frappe son ex-beau-frère et tire sur le fils de ce dernier

Une tentative de meurtre à la suite d'une dispute a eu lieu dans la journée de vendredi peu avant 17H à la rue de Landelies à Montigny-le-Tilleul, a indiqué samedi le parquet de Charleroi. Le suspect, interpellé, a frappé son ex-beau-frère avant de tirer à trois reprises, blessant le fils de ce dernier à la jambe.



Une dispute entre trois hommes a eu lieu vendredi après-midi à la rue de Landelies à Montigny-le-Tilleul. Les deux victimes, un père et son fils, se sont rendues devant le domicile du suspect pour avoir une discussion à la suite d'un conflit familial. Les événements ont rapidement dégénéré. L'ex-beau-frère de l'individu a été victime de coups de batte de baseball. "Mais le suspect conteste et jure avoir utilisé un bâton", a expliqué la substitute Dutrifoy. Alors que les deux victimes quittaient les lieux, le suspect a tiré à trois reprises en direction des deux hommes. "Le fils a été touché et blessé à la jambe."

Malgré les nombreux témoins qui confirment avoir entendu des détonations, l'homme interpellé conteste avoir tiré des coups de feu. Le père a été plâtré au bras à la suite des coups reçus. Le dossier a été mis à l'instruction pour tentative de meurtre. Le suspect doit être déféré dans les prochaines heures devant le juge d'instruction. "Il est déjà un peu connu de nos services", a précisé le parquet de Charleroi. L'origine du conflit est d'ordre familial.