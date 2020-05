La Journée de l'Europe célébrée sans public samedi à Bruxelles

(Belga) La Journée de l'Europe, célébrée chaque 9 mai pour encourager la paix, l'unité et la solidarité dans l'Union européenne, s'est déroulée cette année à Bruxelles sans la traditionnelle ouverture des portes des institutions européennes au grand public, en raison de la pandémie de Covid-19. Le drapeau européen a simplement été déployé sous la grande arche du Cinquantenaire, en présence notamment du commissaire européen en charge de la Justice, Didier Reynders.

L'Europe commémore également cette année le 70e anniversaire de la Déclaration de Robert Schuman, l'un des pères fondateurs du projet européen. À défaut de véritable cérémonie, une grande banderole avec un message d'hommage à ceux qui luttent contre le coronavirus et d'unité au sein de l'Europe a été déployée sur le rond-point qui porte le nom de l'ancien homme politique européen, mentionnant: "#EuropeDay #UnitedAgainstCoronavirus #StrongerTogether". L'Union européenne a également lancé, à partir de ce samedi 9 mai et jusqu'au 31 mai, une activité à faire en ligne pour le public. Adultes et enfants sont invités à télécharger un dessin d'une étoile européenne puis à la dédier à une cause, à un être cher ou à une personne qu'ils souhaitent remercier. Les étoiles seront ensuite rassemblées pour constituer une mosaïque reproduisant le drapeau européen.