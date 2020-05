Little Richard, un des pionniers du rock'n'roll, est décédé à 87 ans

(Belga) Little Richard, un pionnier du rock'n'roll, est décédé à l'âge de 87 ans, a indiqué samedi sa famille au magazine Rolling Stone. La cause du décès n'a pas été précisée.

Véritable légende du rock and roll, Little Richard s'est fait connaître en 1956 avec son plus grand succès, "Tutti Frutti". "Long Tall Sally", "Rip It Up", "Lucille" et "Good Golly Miss Molly" ont suivi peu après. Les Rolling Stones, Davd Bowie, les Kinks ou encore Elvis Costello n'ont jamais caché que l'Américain, de son vrai nom Richard Wayne Penniman, avait été une de leurs grandes influences. Les Beatles ont, eux , quasi systématiquement interprété "Long Tall Sally" sur scène, jusqu'à ce que Paul McCartney compose la chanson "I'm Down" en hommage au style de Little Richard. (Belga)