Coronavirus - Prolongation de 6 mois de la validité des chèques-repas, chèques-cadeaux et éco-chèques

(Belga) Le conseil des ministres a approuvé, samedi, un projet d'arrêté royal prolongeant d'au moins 6 mois la durée de validité de différents chèques (chèques-repas électroniques, chèques sport/culture, éco-chèques, chèques-cadeaux).

"Les mesures prises suite à la crise du corona empêchent les consommateurs de dépenser leurs chèques. Il est donc logique que nous prolongions leur durée de validité. Cette prolongation est bénéfique non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les commerçants, l'Horeca et le secteur sportif et culture", a commenté la ministre fédérale des Affaires sociales, Maggie De Block. "Cette prolongation évitera aux citoyens de perdre les chèques qu'ils n'ont pas su utiliser récemment. Ces chèques font partie de leur salaire et les travailleurs compte dessus pour faire leurs achats", a renchéri al ministre de l'Emploi, Nathalie Muylle. Concrètement, la validité des chèques qui expiraient entre le 1er mars et le 30 juin 2020 est prolongée de 6 mois. Les chèques sport et culture seront quant à eux prolongés jusqu'au 31 décembre 2020. Une nouvelle prolongation de ces chèques est envisageable, "selon l'évolution de la situation", ont enfin indiqué les deux ministres. (Belga)