Coronavirus - USA: 1.568 morts en 24 heures

(Belga) Les Etats-Unis ont enregistré 1.568 décès dus au coronavirus en 24 heures, ce qui porte le total à 78.746, selon le comptage samedi soir de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

D'après cette université de Baltimore (est), il y a eu 1.309.164 cas détectés dans le pays le plus touché par la pandémie, si l'on se fie à des données qui pourraient néanmoins sous-estimer le nombre de cas aux Etats-Unis comme un peu partout dans le monde, faute de tests suffisants. Le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a signalé sur Twitter samedi la mort de "trois jeunes New-Yorkais", à une date qu'il n'a pas précisée, d'une maladie inflammatoire aux symptômes proches de la maladie de Kawasaki, probablement liée au Covid-19. Il en avait annoncé une première la veille. "Bien que ce soit rare, nous exhortons les parents à la vigilance", a-t-il écrit. D'après les médias américains, deux dirigeants de la santé publique se sont mis en quarantaine après avoir été en contact avec des personnes contaminées: Robert Redfield, directeur du Centre de prévention des maladies infectieuses (CDC), et Anthony Fauci, épidémiologiste qui conseille la Maison Blanche. (Belga)