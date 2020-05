Coronavirus - BILAN MONDIAL: signes encourageants en France et en Espagne, Séoul ferme bars et discothèques

Plus de 4 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 23H45.



Au moins 4.001.437 cas d'infection, parmi lesquels 277.127 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.708.648 cas et 155.074 décès, ainsi qu'aux Etats-Unis (1.305.544 cas, dont 78.320 décès). Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

Signes encourageants en France et en Espagne

Signe encourageant à l'aube du début du déconfinement de leur population, la France et l'Espagne ont enregistré samedi un net ralentissement de la propagation du coronavirus. Avec 80 morts supplémentaires en 24 heures (soit 26.310 au total), la France qui vit son dernier week-end confiné a connu le plus faible bilan quotidien depuis début avril.

En Espagne, l'un des pays les plus frappés par le Coivid-19 (qui a jusqu'à présent emporté 26.478 personnes), ces dernières 24 heures, 179 patients ont succombé, soit 50 de moins que la veille. Un chiffre par ailleurs très en dessous du pic de 950 morts en un jour enregistré début avril. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a malgré tout souligné que le nouveau coronavirus restait "à l'affût" deux jours avant que la moitié de ses compatriotes ne passent à une première étape de déconfinement et ne puissent se retrouver aux terrasses des restaurants.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, lui-même rescapé du Covid-19, doit s'exprimer ce dimanche sur un éventuel assouplissement du confinement, alors que son pays est le deuxième le plus endeuillé du monde par cette maladie (au moins 31.000 morts).

En Allemagne, le taux de contamination des personnes atteintes par le coronavirus est repassé au-dessus du seuil critique d'une autre personne, a indiqué samedi l'institut de référence Robert Koch. Un taux inférieur à 1 est nécessaire pour contrôler la propagation du virus, affirment les spécialistes.

La Corée du Sud enregistre 34 nouveaux cas, plus forte hausse en un mois

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont notifié dimanche 34 nouveaux cas de coronavirus enregistrés samedi, soit la plus forte hausse depuis un mois dans ce pays considéré comme un modèle en raison de sa politique de dépistage massif et de ses mesures de confinement. La municipalité de Séoul a d'ailleurs ordonné la fermeture des bars et discothèques de la capitale en raison de l'apparition d'un nouveau foyer de contamination, qui fait craindre une résurgence de l'épidémie de coronavirus, jusqu'alors jugulée.

Le Brésil passe le cap des 10.000 morts du coronavirus

Le Brésil a lui franchi le seuil des 10.000 morts du coronavirus, devenant le sixième pays où la pandémie a jusqu'ici tué le plus, selon les données communiquées samedi par le ministère de la Santé. Les autorités ont enregistré 10.627 décès et 155.939 cas confirmés de contamination au Covid-19, des chiffres qui toutefois, selon la communauté scientifique, pourraient être 15, voire 20 fois plus élevés en réalité. Car le Brésil pratique très peu de tests.



Au rythme élevé où progresse le Covid-19, le pays de 210 millions d'habitants, le plus touché d'Amérique latine, pourrait être en juin le nouvel épicentre de la pandémie.